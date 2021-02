Ilegalități la Apele Românie. A luat 95 de puncte din 100 la concurs și a fost obligată să demisioneze

Se întâmplă ilegalități la Apele Românie, iar informațiile vin direct de la Cluj. O candidată a luat 95 de puncte din 100 la concurs și a fost obligată să demisioneze. Motivul a fost incredibil. De ce a fost înlăturată Florina Rus din postul de șef.

Pare greu de crezut însă este adevărul. Un concurs pentru post de șef de la Apele Române a fost anulat. Motivul? Singura participantă la concurs a obținut un punctaj incredibil, de 95 de puncte din 100. Persoana în cauză a fost obligată să-și depună demisia, iar în locul ei a fost numit altcineva, membru de partid, scriu cei de la digi24.ro.

Florina Rus este inspector la Administrația Bazinală Someș-Tisa. S-a prezentat la concurs și a fost dată afară deoarece a obținut un punctaj prea mare la examen, iar în locul ei a fost numită un membru de partid. Tânăra a relatat întregul episod neplăcut prin care a trecut și cum a fost înlăturată din cauze politice:

„Sunt angajata instituției din 2007, an în care am terminat și Facultatea de Georgafie, specializarea de Hidrologie, ulterior am urmat și un master de gospodărire a apelor, studii postuniversitare. Conducerea, împreună cu colegii din departament, m-au propus pe mine pentru a prelua funcția de conducere.

Directorul de la acea vreme, cred că este un an deja: mi-a spus, uite Florina, de la centru, persoana cutare este propusă pentru a ocupa postul de șef, își doreste acest lucru și ai următoarea variantă, ori îți dai demisia de bună voie din funcția de conducere, ori cealaltă variantă este de a scoate postul de șef la concurs.

Am întrebat care este criteriul pentru care dânșii doresc înlăturarea mea. Zice, în afară de criteriul politic, momentan, nu primează nimic. M-am prezentat și spre surprinderea și indignarea conducerii, am reușit să-l și iau.” a declarat Florina Rus, în exclusivitate, pentru Digi24.