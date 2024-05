Ileana Stana Ionescu și soțul ei, Andrei Ionescu, deplâng moartea actorului Costel Constantin: „Soția l-a așteptat în cer, n-a putut trăi fără ea” EXCLUSIV

Costel Constantin a fost unul dintre cei mai respectați și iubiți actori români, cu o carieră impresionantă în teatru, film și televiziune. Născut pe 20 octombrie 1942, în Galați, acesta a demonstrat, de-a lungul decadelor, o versatilitate remarcabilă și o profundă pasiune pentru arta dramatică, contribuind semnificativ la cultura românească. Din păcate, actorul s-a stins din viață fulgerător, la vârsta de 81 de ani. Prin intermediul Playtech-Știri, actrița Ileana Stana Ionescu și soțul ei, Andrei Ionescu, au transmis condoleanțe după aflarea veștii tragice că actorul Costel Constantin a plecat la ceruri.

A murit actorul Costel Constantin, care lasă în urma sa o carieră de 60 de ani în teatru și roluri inegalabile. Costel Constantin a fost atras de teatru încă din tinerețe. După absolvirea Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați, s-a îndreptat către București, unde a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (IATC), actuala UNATC. A studiat sub îndrumarea unor profesori de renume, care i-au modelat talentul și i-au insuflat rigoarea necesară unei cariere în actorie.

Printre personalitățile din România care deplâng moartea actorului Costel Constantin se numără soții Andrei și Ileana Stana Ionescu. În exclusivitate pentru Playtech-Știri, cei doi au transmis un mesaj de condoleanțe.

„A plecat în cer, la soția lui, pe care a adorat-o, n-a mai putut trăi fără ea, ne spunea cât suferă de dorul ei. L-am sunat ieri, de ziua numelui, dar nu ne-a raspuns, apoi ne-a zis cineva că-i bolnav, internat. Am fost foarte apropiați, am jucat împreună, am făcut turnee, un foarte bun actor de teatru și de film, un camarad. S-a dus prea repede. Dumnezeu să-l odihnească!”, ne-a declarat familia Ionescu.