Ilan Laufer a demisionat din funcția de consilier onorific. Este furios pe Viorica Dăncilă

Ilan Laufer a demisionat din funcția de consilier onorific în Guvernul Găncilă, pe care a primit-o în decembrie 2018. Oficialul este furios pe prim-ministru. Vizita în SUA a lui Dăncilă, mărul discordiei.

Ilan Laufer, numit consilier onorific în Guvernul Vioricăi Dăncilă, funcție neremunerată, în data de 17 decembrie 2018. La câteva luni distanță, Laufer a demisionat, deoarece nu a fost invitat, fiind în această postură, să însoțească premierul la vizita în SUA, care se desfășoară în perioada 22-29 septembrie. Oficialul spune că șeful Executivului nu s-a întâlnit cu el, în calitate de lider al PSD SUA.

„Nu am fost invitat sa o insotesc pe doamna premier nici in calitate de consiler onorific care cunoaste bine relatia Romania-SUA, si nici sa o intalnesc in calitate de presedinte PSD SUA. Inteleg ca doamna premier prefera consilieri externi si prin urmare ma aflu in situatia in care nu imi pot exercita eficient niciuna dintre aceste functii, in care am fost investit cu increderea colegilor mei de partid.

Astazi am informat-o pe doamna premier Viorica Dancila asupra deciziei mele de a demisiona. Va multumesc dragi prieteni pentru toata sustinerea voastra de pana acum, eu sunt si voi ramane la fel de implicat in cat multe proiecte care contribuie la dezvoltarea Romaniei”, a scris Laufer, miercuri, 25 septembrie, pe contul său de Facebook.