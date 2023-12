Îl recunoști pe băiatul din imagine? Acum este cunoscut în toată România FOTO

Timpul trece, ne schimbă și niciunul dintre noi nu scapă de acesta. În cazul unora își pune foarte frumos amprenta și îi transformă în cele mai bune variante pe care le pot avea. La fel și în cazul băiatului din imagine, care acum este cunoscut în România. Este unul dintre cei mai mari oameni de televiziune.

Unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România a oferit publicului imagini de pe vremea când era doar un copil, cu multe speranțe și dorințe. În fotografiile prezentate avea doar câțiva ani și nu se gândea că va deveni atât de celebru.

Anii au trecut și viața a avut cu totul alte planuri pentru el. A crescut frumos și a devenit un bărbat ambițios, care și-a îndeplinit toate dorințele pe care le avea. S-a bucuraj de sprijinul familiei și a ajuns astăzi un om celebru și iubit.

Îți dăm un indiciu: Revelion. Este suficient să auzi asta și să îți dai seama despre cine este vorba. Dacă încă nu te-ai prins, îți spunem noi cine este coplul. Ei bine, află că este chiar Dan Negru, unul dintre cei mai iubiți prezentatori TV din țară.

Acesta a mărurisit că a avut o copilărie foarte frumoasă și, pentru că a fost singur la părinți, toată familia l-a răsfățat și s-a asigurat că nu îi lipsește nimic. Nu a simțit greutățile și a crescut frumos alături de oamenii care îl iubesc.

„Eu nu am avut o copilărie grea, le spun tuturor, am fost răsfățat de toți ai mei, singur copil la părinți, nu mi-a lipsit nimic, firește, în măsura acelor ani. Eu am avut o copilărie excelentă.

M-am născut în Timișoara și am fost singurul copil într-o familie cu părinți și bunici care trăiau toți într-o casă cu curte, cu animale, cu grădină și cu vecini români, unguri, sârbi, nemți, așa cum e Timișoara dintotdeauna. Nu mi-a lipsit nimic și nu sunt un bun exemplu de om care a plecat dintr-o copilărie frustrată”, a spus Dan Negru pentru Viva.