Iga Swiatek, în lacrimi. Jucătoarea din Polonia a câștigat a treia oară turneul de la Roland Garros și va încasa o sumă fabuloasă – FOTO & VIDEO

Iga Swiatek a învins-o pe Karolina Muchova în finala superbă de la Roland Garros și a câștigat turneul a treia oară. Sportiva de pe primul loc în clasamentul WTA a început să plângă la finalul partidei. Succesul confirmă că este cea mai bună jucătoare din lume și îi va aduce și un cec de 2,3 milioane de euro. În ultimul act al competiției masculine se vor înfrunta Novak Djokovic și Casper Ruud.

Iga Swiatek are 22 de ani și a câștigat deja a treia oară turneul de la Roland Garros. În finala de anul acesta a înfruntat-o pe Karolina Muchova (43 WTA , 26 de ani, Cehia), prima oară în ultimul act al unui turneu de Grand Slam, și a învins-o în trei seturi. Meciul a fost senzațional cu schimbări spectaculoase. Iga Swiatek a câștigat primul set cu 6-2 și conducea în al doilea cu 3-0, dar sportiva din Cehia a câștigat trei game-uri consecutive și a egalat situația. Iar apoi a și câștigat setul, în care sportiva din Polonia a făcut 12 greșeli neforțate.

Ultimul set a fost fabulos. Muchova a condus cu 2-0 și 4-3, dar Swiatek a revenit admirabil și a reușit să se se impună. Pentru sportiva din Polonia este al treilea succes la Roland Garros și al patrulea într-o competiție de Grand Slam. Victoria i-a adus 2000 de puncte WTA și un cec de 2,3 milioane de euro.

După ultimul punct, jucătoarea din Polonia nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a început să plângă. A urcat grăbită în tribune, unde și-a îmbrățișat oamenii din staff.

Title DEFENDED 🛡️🏆🛡️@iga_swiatek becomes the youngest woman to capture FOUR Grand Slam titles since Serena Williams!#RolandGarrospic.twitter.com/2k0ImaeGYx

— wta (@WTA) June 10, 2023