Ianna Novac, reguli stricte pentru fiica sa! Ce temeri are cântăreața când vine vorba de Erika: Trăim alte vremuri!’’ VIDEO EXCLUSIV

Ianna Novac se poate numi o femeie împlinită! Are o carieră de succes în muzică , un soț iubitor și doi copii minunați! Membra trupei A.S.I.A are o familie superbă, cu care se mândrește ori de cate ori are ocazia. Soprana este căsătorită cu tenorul Octavian Dobrotă, de 20 de ani. Ce doi au impreună o fată pe nume Erika, în vârstă de 9 ani și un băiat, pe nume Alexandru, în vârstă de trei ani.

Ianna Novac a impus reguli stricte pentru fiica sa

La vârsta de doar 9 ani, fiica Iannei Novac este deja obsinuita cu scena și cu lumina reflectoarelor! Cea mică îi calcă pe urme mamei sale! Nu doar că urmează scoală de muzică și vrea să devină o cântăreață de succes, dar este pasionată de modeling de la vârstă de 3 ani. Fiica cântăreței simte că locul ei este în fața publicului, iar Iana își susține fiica din toate punctele de evdere și este alături de ea!

„Este o mare fashionista! Îi place foarte mult să fie băgată în seamă și să defileze cu cele mai frumoase rochii. Are în sânge lucrul ăsta! Nu are niciodată emoții! A cântat cu mine la concertul de la Sala Palatului și m-a întrebat când o să mai fie un concert în care o să fie invitată! A intrat fară nicio emoție!”, a declarat Iana Novac pentru Playtech.ro.

De altfel, Ianna ne-a spus că momentan nu vrea să îi dea prea multe sfaturi fiicei sale, pentru a nu o intimida, însă, o învață să fie puternică și să se exprime liber în fața publicului!

„Acum nu îi dau foarte multe sfaturi pentru că încă este micuță! O las să crească așa cum este ea. Cu siguranță, împrumută de la mine și de la tatăl ei. Ceea ce îmi doresc eu de la ea este să fie foarte puternică ca și personalitate și să fie liberă, să se exprime liber. Încerc să nu o îngrădesc că să nu se intimideze”, a declarat Ianna .

„Sunt conștientă că trăim alte vremuri”

Cântăreața are anumite temeri când vine vorba de perioada adolescenței! Erika are doar 9 ani, însă Ianna se gândește deja cum vă fi perioada în care fiica ei vă trece de pragul maturității!

„Sunt conștientă că trăim alte vremuri și anturajele și vremurile sunt cum sunt… Cred că dacă iți îndrepți copilul către credință, către artă, către studiu, nu prea va avea timp de altceva. Vom trăi și vom vedea! A fost de curând la o prezentare de modă și a venit supărată că i s-a părut nu a fost suficient de băgată în seamă. Copiii persoanelor care apar în fața televizoarelor sunt un pic altfel. Trebuie , noi, ca părinți, să fim atenți! Copilul ar putea să fie gelos pe tine, ca părinte. Doamne ajută să fie așa cum suntem noi și să se bucure de privilegiul pe care îl are!”, a declarat Ianna Novac.

De altfel, Erika urmează și școala de muzică, iar Ianna este foarte încântată că fiica sa studiază și îi calcă pe urme! Însă, există reguli stricte în familie atunci când vine vorba de studiu!

„Face o scoală de muzică și studiază în fiecare zi la pian. La canto încă nu, este prea micuță. Are un program strict stabilit, iar noi ținem cont de scoală foarte mult. Mie o să îmi placă orice o să aleagă ea. Mi-ar placea foarte mult să rămână pe domeniul artistic, pentru că atât eu, cât și soțul meu suntem în domeniul ăsta și vom știi să o sprijinim, dar daca ea nu își vă dori acest lucru, nu este niciun fel de problemă”, a mai declarat artista pentru Playtech.ro.

