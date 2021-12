Ianis Hagi a cerut scuze fanilor lui Rangers: „M-am lăsat puțin dus de val” VIDEO

Ianis Hagi a cerut scuze fanilor lui Rangers. Internaționalul român a fost integralist în partida de campionat câștigată de campioana Scoției, scor 1-0, pe teren propriu, contra celor de la Dundee. Deși a făcut un joc bun, mijlocașul de 23 de ani a avut un gest, pe finalul meciului, care putea să o coste un punct pe echipa din Ibrox Park.

Ianis Hagi a fost desemnat, de altfel, „jucătorul meciului”, conform The Scottish Sun, și a apărut în fața jurnaliștilor la conferința de presă ce a urmat partidei cu Dundee. Românul a vorbit despre partidă și a recunoscut că îi place să joace la mijloc și să aibe multe atingeri de balon.

„A fost un meci greu, încă din primul minut. Cred că jocul nostru nu a fost cel mai bun azi. Sunt momente într-un sezon când mingea nu circulă cum trebuie, când noi nu ne mișcăm așa cum ar trebui. Atunci trebuie să fim uniți și să o scoatem la capăt.

Îmi place mult să joc la mijloc, să am multe atingeri, să primesc mingea în spațiile libere. Mi-a plăcut poziția mea din repriza secundă, când mi-am putut ajuta colegii. Sunt foarte fericit că am reușit să obținem punctele. La pauză am schimbat strategia, staff-ul a luat deciziile potrivite, au făcut o treabă foarte bună”, a spus lui Ianis Hagi în conferința de presă, conform contului oficial de pe Facebook al clubului.