I-a luat foc casa din Brașov! Artistul este disperat, el și familia au rămas pe drumuri

Recent, un cântăreț și familia sa au trecut printr-o tragedie, după ce tot ce au strâns într-o viață s-a făcut scum. „Încă sunt în stare de șoc.”

Unui artist i-a ars casa. El și familia au rămas pe drumuri. „Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat cu viață”

Vineri, 21 august, Dan Constantinescu, cântăreț din Brașov, și familia sa au rămas pe drumuri, în pofida eforturilor făcute de pompieri de a le salva locuința pe care o aveau în satul Peștera, comuna Moieciu. Incendiul a izbucnit dimineața, la ora 5:00, în mansarda locuinței, și s-a extins repede la întreg imobilul care era construit integral din lemn. Mai multe echipaje de intervenție de la Brașov și Bran s-au deplasat în localitate, însă, când pompierii au ajuns, casa ardea deja ca o torță. Lupta cu focul a salvatorilor a durat 4 ore. Proprietățile învecinate nu au fost efectuate.

Cântărețul a făcut public incidentul pentru a cere ajutorul oamenilor să o ia de la capăt: „Dragii mei, încă sunt în stare de şoc. Nu îmi găsesc cuvintele. Dintr-o întâmplare nefericită, tot ce am strâns într-o viaţă a ars. Mulţumim lui Dumnezeu că eu şi familia, am scăpat cu viaţa din acest eveniment tragic. Dacă mă puteţi ajuta cu ceva, cu orice, cu absolut orice, eu vă rămân recunoscător şi mă înclin în faţa dumneavoastră, aşa cum am făcut-o pe scenă în toţi aceşti ani. Vă rog să distribuiţi şi prietenilor voştri. Mai jos aveţi coordonatele mele”, a scris el pe Facebook, pe 24 august.

Are nevoie în continuare de sprijin

Mai bine de 1.000 de oameni i-au distribuit postarea, iar după câteva zile, artistul a revenit cu un nou mesaj, de această dată de mulțumire către toți cei care l-au susținut, cu mențiunea că își dorește să îi cunoască personal. De asemenea, acesta a anunțat că a înființat un grup de susținere, unde cei care îl mai pot ajuta o pot face în continuare.