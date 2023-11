I-a dat mare țeapă? Acuzații grave la adresa Anamariei Prodan: „Câștigam 120.000 de euro pe an și am rupt contractul crezând în vorbele ei”

Anamaria Prodan a revenit în centrul atenției presei, după ce a primit acuzații grave din partea unui fotbalist pe care l-ar fi reprezentat în trecut. Celebra impresară se află în centrul unui scandal de proporții uriașe. Cine este sportivul care a blamat-o că l-ar fi „țepuit”.

Fostul fotbalist Cosmin Gângioveanu i-ar fi adus acuzații dure Anamariei Prodan. Sportivul a declarat că agentul FIFA i-ar fi promis, acum mai mulți ani, că îi va aranja un transfer în străinătate, însă lucrurile ar fi suferit o întorsătură diferită.

Conform Playsport, incidentul s-ar fi petrecut în anul 2011, atunci când fostul mijlocaș evolua la clubul Rapid, fiind transferat de la Craiova.

Fostul fotbalist ar fi declarat că Anamaria Prodan ar fi fost cea care l-ar fi convins să-și rezilieze contractul de atunci, anunțându-l că mai multe echipe din Rusia și Ucraina ar fi fost interesate de serviciile sale.

Fotbalistul care avea atunci 23 de ani s-a retras din cariera de fotbalist profesionist, după ce transferul mult râvnit nu s-a mai concretizat.

„Eram încă la Rapid, aveam patru ani și jumătate contract, câștigam 120.000 de euro pe an și pentru că nu jucam, Anamaria a zis că vine cu o propunere din Ucraina sau Rusia, la vremea respectivă.

Ceea ce nu s-a întâmplat. Am decis să renunț la contractul cu Rapid, crezând în vorbele ei. Atunci am început să simt niște dureri la spate, am luat o pauză de aproape un an, un an și jumătate.

Iar după a fost greu să revin la nivelul la care eram, pentru că aveam nevoie de cel puțin 6 luni de antrenament și cantonament cu o echipă bună.”, a declarat Gângioveanu, exclusiv pentru DigiSport.