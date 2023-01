Hotelul celebru din România care se vinde la licitație. Are prețul unui apartament de lux din București

Am aflat care este hotelul celebru din România care a fost scos la licitație zilele acestea. Hotelul ar fi o adevărată afacere pentru că are prețul unui apartament de lux din București. Clădirea are 6 etaje și 12000 de metri pătrați.

Hotel la preț de apartament de lux în București. Unde este situat și care este prețul

Hotelul care va fi scos la licitație pentru un preț mai mult decât bun este situat în Sibiu.

Astfel, prețul de pornire al licitației pentru hotelul de 6 etaje și care are o suprafață de peste 12.000 mp construiți este 3 milioane de euro.

Unde este localizat hotelul

Cu acești bani se poate cumpăra un penthouse într-o zonă selectă a Bucureștiului.

Clădirea impozantă precum un palat tronează de mai bine de un deceniu pe o colină din apropierea DN1, în localitatea Bradu, o zonă componentă orașului Avrig, Sibiu, imobilul fiind construit la 45 de metri înălțime față de nivelul drumului.

Clădirea, scoasă la licitație de mai mulți ani

De ani de zile se încearcă vinderea clădirii uriașe, care beneficiază de demisol, parter, două etaje, două mansarde și punct de observare, fiind dintre cele mai mari hoteluri din Sibiu.

Astfel, o nouă licitație publică a avut loc vineri, 20 ianuarie, aceasta având un preț de pornire de 15,9 milioane de lei, plus TVA. Suma inițială a fost de 30,5 milioane de lei, fără TVA.

Prețul a fost înjumătățit în urmă cu doi ani

Reducerea prețului a fost făcută încă de acum doi ani de către lichidatorii judiciari (MRL Iaşi SPRL), când s-a încercat din nou vânzarea acestui complex turistic Bradu Avrig.

În plus, hotelul este amplasat pe o proprietate de peste 8,5 hectare, având o amprentă la sol de mai bine de 2.200 mp și o panoramă de 360 grade.

În comparație, mai exact, cu cei 3 milioane de euro s-ar putea achiziționa un penthouse de lux de 357 mp în cartierul Primăverii din București.

Când a început construcția hotelului

Investiția în hotlul de la Avrig Sibiu a fost începută în 2007 de către un fost președinte al Consiliului Județean Sibiu (2001 – 2004), Constantin Morar. Acesta a fost chelner, șef de sală, șef de unitate la Împăratul Romanilor pe vremea comunismului. Acesta a construit hotelul prin intermediul firmei pe care o deținea în cote egale cu fiul său, SC Tina SRL.

Tot familiei Morar i se atribuie și prima pensiune de lux din Județ, un hotel de patru stele, de după Revoluție.

Familia Morar, probleme financiare

Hotelul ar fi trebuit finalizat parțial în luna decembrie 2012 și se spunea că va oferi 120 de locuri de muncă, devenind un hotel-școală pentru lanțul hotelier WindHam.

Numai că familia Morar cerea intrarea în insolvență a SC Tina SRL, pentru datorii de 43,2 milioane de lei, astfel că construcția a fost scoasă la licitație.