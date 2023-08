Horoscopul zodiilor care fac ce vor din tine. Te manipulează când le iubeşti, ai mare grijă!

Astrologii au dezvăluit care sunt zodiile cele mai manipulatoare în relațiile de dragoste sau iubire. Află în rândurile de mai jos cine sunt nativii de care trebuie să te ferești, de fapt. Vor face ce vor din tine, mai ales dacă simt că ai sentimente față de ei.

Zodii manipulatoare în iubire

Săgetător. Săgetătorul nu este niciodată sincer și direct cu privire la nevoile, dorințele și așteptările sale. Ele există, însă. Nativii se joacă pe degete cu oamenii foarte mult recurgând la tehnica clasică de manipulare pasiv-agresivă, fac ce vor din tine.

Lasă indicii, fac referiri la ceea ce își doresc, făcându-l pe celălalt să creadă că el a fost cel care a venit cu ideea și că Săgetătorul nu are nimic de-a face cu ea. Nativii se îmbufnează imediat dacă nu pot face cum vor, fără să explice clar motivul pentru care au ales să acționeze așa.

Scorpion. Are calități remarcabile de lider. Este o personalitate persuasivă și are talent când vine vorba despre atenția la detalii. Are, însă, tendința de a fi secretos, tinde să găsească motive să nu aibă încredere în tine și devine foarte repede gelos.

Această combinație de trăsături îl face să fie unul dintre cele mai manipulatoare semne zodiacale, când se implică într-o relație de iubire. Dacă găsește un motiv să te învinovățească, o face cu o persuasie abilă și, la final, vei continua să te întrebi cu ce ai greșit, de fapt. Nu vei afla niciodată.

Ce trăsături le definesc, de fapt

Balanță. Balanța nu este niciodată atât de stăpână pe viața, gândurile și deciziile sale, așa cum te-ai aștepta de la un astfel de semn zodiacal. În încercarea lor de a găsi mereu acel echilibru corect și de a tinde spre perfecțiune, persoanele născute sub acest semn tind să fie extrem de indecise.

Sunt, de asemenea, foarte fermecătoare. Dacă ești îndrăgostită de o femeie sau de un bărbat Balanță, aceasta este o trăsătură de care trebuie să te ferești. Balanța își poate canaliza farmecul pentru a manipula oameni și situații.

Gemeni. Care este cel mai manipulator semn zodiacal? Este imposibil să nu menționezi Gemenii, care au prin natura lor două fețe. Persoanele născute sub acest semn zodiacal sunt cunoscute ca fiind extrem de chibzuite, inteligente și ingenioase.

Aceste trei calități, împreună, sunt mortale. Asta îi face pe Gemeni unii dintre cele mai manipulatori nativi, când vine vorba inclusiv despre relațiile amoroase. Pentru a-și păstra reputația, au tendința să își estompeze ezitările părând foarte încrezători.