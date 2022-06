Horoscopul verii cu Mihai Voropchievici. Zodia care își găsește jumătatea în 2022

Horoscopul verii 2022. Dacă ziua de ieri a fost încă destul de relaxată, cuadratura Lună-Mercur din horoscopul de astăzi poate provoca câteva conflicte minore, spune Mihai Voropchievici. Inima și mintea se întâlnesc doar cu dificultate, deoarece Luna și Mercur formează un aspect de tensiune. Acesta se poate manifesta în moduri foarte diferite. Poate că ne este greu să ne arătăm deschis sentimentele, de teamă să nu fim luați în râs pentru asta. Dar, așa cum spune celebrul numerolog Mihai Voropchievici, o zodie își va găsi, în cele din urmă, jumătatea în 2022.

Inima (Luna) și mintea (Mercur) sunt în conflict

Mulți dintre noi am vrea de fapt să acționăm emoțional, dar unii factori vorbesc împotrivă, spune Mihai Voropchievici. Prin urmare, nu putem acționa așa cum am vrea. Oricum ar fi, o contradicție interioară poate ieși la iveală astăzi. Nu are rost să o ignorăm pur și simplu.

Este mai bine să o înfruntăm. Ajungeți la fondul ei și încercați să o rezolvați. Astăzi poți învăța multe dacă te asculți puțin mai atent și accepți că unele lucruri nu sunt poate încă așa cum ți-ai dori să fie. Folosiți acest lucru ca un stimulent pentru a îmbunătăți situația.

Nu există coincidențe în astrologie, spune Mihai Voropchievici

Faptul că majoritatea școlilor se închid în această perioadă este foarte potrivit pentru trecerea Soarelui în domesticul Rac. Mai ales că totul are de-a face cu îmbrățișarea reflecției interioare și hrănirea căminului tău dulce casă.

Așadar, fie că te decizi să te relaxezi alături de prieteni și familie. Fie că îți iei o binemeritată vacanță pentru a-ți reîncărca energia, călătoria Soarelui prin Rac te încurajează să îți urmezi intuiția și să dai prioritate stabilității tale emoționale.

Venus, planeta abundenței, a plăcerii, a romantismului și a senzualității, își va face debutul strălucitor în Gemeni pe 22 iunie. Versatilă și stimulantă din punct de vedere mental, Venus în Gemeni s-ar putea simți ca o gură de aer proaspăt în departamentul amoros. În această perioadă te poate face mai predispus să te complaci în schimburi cochete și ușoare.

Gemenii guvernate de Mercur pot fi destul de capricioși, așa că păstrarea opțiunilor deschise este cel mai bun pariu al tău. La doar câteva ore după ce visătorul Neptun va staționa retrograd pe 28 iunie, va fi o lună nouă în Rac.

În această vară Luna nouă se va afla în cuadratură cu Jupiter. Elanul va începe să încetinească odată ce Marte va intra în Taur răbdător pe 5 iulie, urmat de trecerea lui Mercur în Racul inimii la scurt timp după aceea, mai spune celebrul Mihai Voropchievici.

Horoscopul verii pentru Berbec

Vara aceasta va fi plăcută și vă va apropia mai mult de partener. Aveți grijă la modul în care gestionați conflictele dintre voi, pentru că acestea vor fi doar temporare. În această vară, veți simți o iubire și o pasiune atât de puternice, încât starea de spirit vă va fi înviorată.

Dacă ești singur, mai gândește-te o dată. Veți cunoaște oameni noi, interesanți, cu care s-ar putea să vă distrați copios.

Dacă vă decideți să vă angajați, ați putea crea o relație foarte interesantă. Dacă încă mai ai sentimente secrete pentru cineva, nu este momentul să te deschizi și să dezvălui ceea ce ai ținut în interior. Sfârșitul lunii va fi un moment ideal pentru tine să faci acest lucru.

Horoscopul verii pentru Taur

Vă veți bucura de momente plăcute alături de partener, într-o atmosferă veselă și plină de grijă. La începutul verii s-ar putea să simțiți că vă îndepărtați, dar acest lucru va fi doar temporar. Singurul lucru care ar putea strica această stare de iubire este tendința partenerului de a te controla.

Asta te presează foarte mult, deși știi că este motivat de dragostea și interesul pe care îl are pentru tine. Dacă ești singur, această vară te va ajuta să cunoști oameni noi, să te distrezi și poate chiar să duci la o relație.

Horoscopul verii pentru Gemeni

Dragă Gemeni, începutul verii te va găsi puțin obosit și fără putere. Creșterea cheltuielilor pare să-ți creeze unele probleme financiare, așa că ar fi bine să fii vigilent în ceea ce privește banii și obligațiile financiare. Pe de altă parte, vor fi turbulențe în viața ta sentimentală. Vei descoperi persoane care s-au mișcat în umbră împotriva ta.

Privește acest lucru ca pe o oportunitate de a clarifica lucrurile. Fă mișcări inteligente și calme pentru a profita la maximum de evoluții.

Se pare că după jumătatea verii vor exista condiții mai bune care îți vor îmbunătăți perspectivele de venit. Bunăstarea fizică vă va echilibra situația, deoarece optimismul și excelența îți vor ridica moralul. Aceste condiții te ajută să-ți explorezi spiritualitatea. Predispoziția ta creativă va ieși, de asemenea, la suprafață.

Horoscopul verii pentru Rac

Vara asa se pare c-ți va aduce venituri importante și lux, combinate cu o viață socială plină de farmec. Prietenii te inspiră și-ți îmbogățesc viața cu prezența și sprijinul lor. Poate că acum va apărea o nouă sursă de venit la care nu vă așteptați. Pe la jumătatea verii, scena se schimbă puțin.

Un dezechilibru în cheltuielile tale provoacă probleme în zona finanțelor. Vei experimenta o agitație mai amplă, așa că încearcăi să-ți păstrezi calmul și să controlezi orice tendințe agresive.

Vor apărea probleme în anturajul tău, cărora va trebui să le faci față cu mintea limpede. Dacă trebuie să călătorești, fă-o cu moderație și cu o planificare adecvată, pentru a evita cheltuielile excesive. În ciuda limitărilor financiare, lucrurile vor evolua în cele din urmă în mod pozitiv.

Horoscopul verii pentru Leu

Nativule din Leu, vara aceasta se anunță cu multe promisiuni și cadouri pentru tine, deși te vei confrunta cu situații care nu vor fi atât de clare. Această perioadă se anunță creativă și intensă pentru cariera ta. Îți îndeplinești cu succes sarcinile care ți-au fost încredințate. S-ar putea chiar să obții o promovare.

În plan personal, vor avea loc multe evoluții pozitive și, ca urmare, te vei simți ușurat. Problemele familiale ar putea necesita ceva mai multă atenție. Dar persoanele din cercul tău te vor ajuta să le depășești. Nu uitați că totul necesită efort.

Prin urmare, prosperitatea va veni doar după ce vei depune mult efort și energie în fiecare aspect al vieții tale de zi cu zi, rămânând calm în fața problemelor.

Cadrul planetar favorizează și finanțele, unde vei vedea o creștere neașteptată din surse externe. Vara se va încheia cu un aflux substanțial de bani. Sociabilitatea ta este la cote maxime și știi cum să te bucuri de ea.

Horoscopul verii pentru Fecioară

Norocul va fi de partea ta pe tot parcursul acestei veri, așa că nu fi surprins dacă se întâmplă lucruri neașteptate. Începutul verii îți va aduce unele dificultăți, dar acestea vor fi doar temporare. Pot avea loc unele călătorii distractive cu rezultate interesante.

Oferă-ți posibilitatea de a te implica în aventuri active, astfel încât să îți investești energia și să te echilibrezi emoțional. Evită conflictele din viața personală și fii conciliant. Acum nu este momentul potrivit pentru a rezolva situații pendinte, deoarece planetele nu favorizează astfel de demersuri. Vei avea ocazia să te ocupi de ele mai târziu, în condiții mai potrivite.

Veniturile tale ar trebui să crească în această perioadă, datorită unor surse la care nu te așteptai. Același lucru este valabil și pentru cariera ta, în care vei înregistra progrese substanțiale.

Poziția ta la locul de muncă și statutul general sunt așteptate să se îmbunătățească rapid în această vară. Admirația față de tine la locul de muncă va fi evidentă, spre satisfacția personală. Vei petrece momente plăcute cu persoane din cercul tău social, așa că fi sigur că te bucuri de ele.

Horoscopul verii pentru Balanță

Această vară ar putea începe cu un ușor deficit de energie și forță. Nu te simți rău totuși. Trebuie să nu te mai gândești la tine pentru o vreme. Bucură-te de favorurile planetei în viața ta amoroasă.

În ciuda unor mici obstacole, finanțele vor evolua pozitiv, deoarece veniturile tale vor crește din surse neașteptate. Cu toate acestea, trebuie să fi foarte atent atunci când faci tranzacții cu sectorul public sau fiscal.

După jumătatea verii, vei fi mai norocos. La locul de muncă, ai șansa de a te dezvolta și de a-ți crește veniturile. O călătorie neașteptată, dar plăcută, ar putea avea loc spre sfârșitul perioadei, profită din plin de ea.

De asemenea, îți vei extinde spiritualitatea și vei explora lumea interioară. În acest caz, uită de îndoieli și nesiguranțe și bucură-te de noile experiențe.

Horoscopul verii pentru Scorpion

Pentru tine nativule din Scorpion, vara aceasta va fi destul de echilibrată pentru tine, în ciuda unor mici neînțelegeri datorate unei proaste comunicări.

Pe de o parte, cariera ta progresează, în ciuda programului tău solicitant. Pe de altă parte, viața socială curge fără probleme, cu câteva momente plăcute.

Sănătatea ta este, de asemenea, foarte bună. Fii prudent în viața personală, pe la jumătatea lunii. Trebuie să-ți controlezi ieșirile egoiste, dacă vrei să păstrezi liniștea în viața ta.

Poți planifica călătorii care îți vor da răspunsuri și îți vor aduce rezultate pozitive. De asemenea, este posibil să apară călătorii de afaceri. Spre sfârșitul verii, păstrează-ți calmul și stai mai rezervat atunci când te confrunți cu conflicte și turbulențe.

Horoscopul verii pentru Săgetător

Vara lui 2022 îți va aduce conflicte și probleme cu persoanele care au putere asupra ta. Controlează-ți sentimentele și fii prudent atunci când abordezi situații dificile. Același lucru este valabil și pentru viața ta sentimentală.

Ego-ul tău îți afectează relația și complică lucrurile, mai ales la începutul verii. Tranzacțiile tale vor fi profitabile, mai ales cele făcute în străinătate.

S-ar putea să câștigi niște bani din surse neașteptate. Dar trebuie să gestionezi acești bani cu atenție, pentru a face față obligațiilor restante și pentru a economisi.

După jumătatea verii, ai mai multă grijă de sănătatea ta și ferește-te de unele obstacole minore. Nu te angaja dacă nu ești obligat și nu-ți umple programul cu sarcini. Păstrează un ritm zilnic relaxat și echilibrat.

Horoscopul verii pentru Capricorn

În această vară, nativule din Capricorn, furia și egoismul îți vor crea obstacole în calea ta. Vei primi informații din străinătate care ar putea să-ți schimbe rutina zilnică. Fii atent la problemele de sănătate, deoarece este posibil să ai unele probleme.

După jumătatea verii, așteaptă-te la schimbări torențiale atât în viața ta profesională, cât și în cea personală. Vei cunoaște oameni noi, vei dobândi experiențe noi.

Zilele tale vor fi pline de energie și varietate. Încearcă să dedici mai mult timp familiei tale. Munca și inițiativa ta vor fi pe deplin răsplătite.

Horoscopul verii pentru Vărsător

În această vară te vei lăsa ghidat de ego-ul tău. Vei da prioritate nevoii tale de a fi respectat și de a te simți important. Ritmurile vieții de zi cu zi vor fi rapide, intense și s-ar putea să fi nevoit să călătoriți mult.

Vei beneficia de unele informații care vor veni de la o persoană din afara cercului tău social. După jumătatea verii, dedică ceva timp altor domenii ale vieții tale și mai ales familiei, finanțelor și unor afaceri de stat.

Nu uita că nu ești centrul universului. În caz contrar, nu vei putea beneficia de favorurile universului asupra finanțelor personale. Ai încredere în forțele tale și treci la treabă.

Horoscopul verii pentru Pești

Nativule din Pești, vara lui 2022 promite o varietate de experiențe pentru tine. Este posibil să călătorești și să obții profituri importante. Chiar și o călătorie scurtă ar putea fi strecurată în programul tău și te-ar putea face să te simți mai bine.

Trebuie să fii mai atent cu problemele de familie. Vor apărea conflicte și trebuie să fii foarte discret în modul în care le gestionezi

După jumătatea lunii, te vei concentra pe finanțe și pe sursele tale de venit. Dedicați timp unei perspective interesante legate de achiziționarea unei proprietăți. Sunt favorizate investițiile mari.

Întreprinderile financiare din trecut ar putea începe să aducă profit. În general, veți fi îngăduitor față de ceilalți, în ciuda ritmurilor aspre ale rutinei zilnice.