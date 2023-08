Horoscopul săptămânal 21-27 august cu Mariana Cojocaru. Zodia cu risc ridicat de accidente VIDEO EXCLUSIV

Horoscopul săptămânal 21-27 august 2023 este prezentat de astrologul Mariana Cojocaru în cadrul rubricii AstroPlay de pe YouTube Playtech Știri. Ce se întâmplă în zilele următoare? Soarele își strânge bagajele și va părăsi zodia Leu; acesta va intra în Fecioară. Se va schimba complet structura previzionară a perioadei care urmează!

Horoscopul săptămânal 21-27 august 2023

Soarele pleacă dintr-o zodie de Foc, unde eram mai focoși, mai dornici de a trăi la intensitate maximă, și intră într-o zodie de Pământ, ceea ce înseamnă că lucrurile revin la normal, vom fi mai pământeni, mai realiști, mai centrați pe lucrurile care ne fac viața palpitantă.

Pe data de 22-23 august, Mercur va deveni retrograd în Fecioară și va reintra în mers direct pe 14-15 septembrie 2023, de Ziua Crucii. Deloc întâmplător! Mercur retrograd, a doua oară în acest an de grație 2023… Toată lumea are impresia că face și desface și ne zăpăcește viața. Dar planeta are o vibrație tânără și are planuri pentru noi, dar în niciun caz nu vine cu lucruri grave pentru destinul nostru.

Pe data de 4 septembrie vom avea șase planete retrograd, Mercur fiind doar una dintre ele. Celelalte sunt mai grele, nu va fi de glumă! Mercur retrograd în Fecioară înseamnă mult, Venus retrograd în Leu înseamnă probleme cu sau de inimă. Vom resimți presiunea lui Mercur, patronul Fecioarei, altfel. Unii vor simți dureri de inimă, alții pot muri de inimă rea. Vom mai avea: Uranus retrograd în Taur, Pluto retrograd în Capricorn, Chiron retrograd în Berbec, Neptun retrograd în Pești, Saturn retrograd în Pești.



Berbec / Ascendent Berbec

Nativii din zodia Berbec se bucură de conjuncția Soarelui cu Mercur retrograd. Săptămâna debutează cu o Lună albă conjunctă cu Marte, patronul vostru. Vom avea un Mercur în cea de-a șasea casă, avem planete pe cea de-a cincea casă zodiacală, adică Soare, Lilith, Venus retrograd. Este o perioadă plină de încercări, de tensiuni, fiți foarte atenți! Lucrurile nu vor rămâne așa cum le-ați calculat. Nu vă faceți planuri pline de detalii pentru că abia așteaptă Mercur să vi le dea peste cap. Se anunță schimbări, tensiuni la locul de muncă sau în afaceri, zona socială și profesională este foarte activă.

Unii nativi pot avea probleme care să țină de sănătate, agitație, stres, nervozitate, deci sistemul nervos este foarte vizat. Nu e un secret faptul că și partea sentimentală poate să fie bulversată, adică emoții, trăiri, chestiuni legate de copii și de sortiți. Dacă v-ați întâlnit cu un sortit sau o sortită bună, dacă relația este cea care trebuie, dacă ați ales corect sau nu, dacă relațiile sunt solide, compatibile sau de ce apar planetele focusate pe zona sentimentală… pentru că acolo se întâmplă ceva. Astrele au un mesaj foarte clar pentru voi: să nu vă culcați pe o ureche, gândindu-vă la faptul că se tulbură apele. Ce e val, ca valul trece! Pe viitor, aceste aspecte vor căpăta o amplitudine din ce în ce mai mare.

Mulți au impresia că, dacă acum lucrurile se întâmplă într-un fel, în sensul în care suntem tineri, găsim noi o cale, un numitor comun să detensionăm situațiile acestea mai complexe, pe viitor lucrurile vor căpăta o importanță și mai mare. Deci trebuie să fiți cu ochii în patru! Mai ales legat de chestiunile care țin de copii, e o presiune foarte mare. Bunicii pot simți că le plânge sufletul după nepoți, părinții vor aștepta vești care pot veni de la drum lung.

Taur / Ascendent Taur

Horoscopul săptămânal 21-27 august. Nativii din zodia Taur au în alinierile planetare Luna, care e patroana lor, și Marte. Aspectele de pe casa a cincea cu Mercur retrograd și cu Soarele, care va fi într-o conjuncție perfectă cu acest Mercur retrograd în prima parte a săptămânii, anunță o oarecare liniște în paradis. Căutați să vă organizați cât mai bine, să faceți în așa fel încât să știți că totul este făcut ca la carte, că nu au rămas lucruri neîndeplinite, neînțelese, neetichetate.

A doua parte a săptămânii vine cu tensiuni, vibrații, magnetism de la Mercur retrograd, atenție la familie! Planeta aceasta va zăpăci lucrurile, trebuie să fiți cu ochii pe familie, pe domiciliu. Aceste zile sunt marcate cu risc major de cutremure existențiale, dar și reale. Planetele din Taur sunt Uranus retrograd și apoi Jupiter retrograd, formând o cuadratură cu planetele din Leu cu Venus retrograd, Lilith și cu Soarele, pe final de zodie.

Gemeni / Ascendent Gemeni

Nativii din zodia Gemeni îl au pe Mercur drept patron, deci dacă va retrograda, e clar că veți avea evenimente care să vă pună pe gânduri, în gardă. Mercur retrograd în tandem cu Soarele vor face aspecte de cuadratură cu Vesta în Gemeni. Conturează anumite discuții de sau din familie, scoate la lumină chestiuni nesoluționate, nediscutate, nerezolvate. În tranzit prin casa a treia cu Soarele, Venus și Lilith poate marca anumite gelozii, suspiciuni, dar și riscuri de accidente la drum și incidente.

În cazul în care Mercur, pe final de săptămână, va deveni retrograd, va avea un moment în care se spune, teoretic, că are întâi o perioadă de staționare de câteva ore de până la o zi, după care devine retrograd. Perioada de staționare este foarte complexă și foarte dificilă pentru că avem impresia că nu gândim cum trebuie, în reluare cum se zice. Avem impresia că reflexele nu sunt ca altă dată, că lucrurile merg înfrânat sau că nu ni se întâmplă lucrurile așa cum am dori noi. Acest aspect se potrivește la toate zodiile.

Rac / Ascendent Rac

Horoscopul săptămânal 21-27 august. Nativii din zodia Rac, zodie de Apă, vor avea parte de una caldă și alta rece datorită prezenței lui Lilith și a lui Venus retrograd prin cea de-a doua casă zodiacală. Dragostea trece prin stomac! Soarele intră în Fecioară și vom fi mai pragmatici, nu vom mai fi atât de visători și de solari, să gândim că lucrurile se rezolvă de la sine. În zilele care urmează veți tranșa ceva, deci o discuție. Mercur, în tandem cu Marte și cu Luna, spune că în prima parte a săptămânii va trebui să purtați niște discuții importante care nu trebuie amânate.

Leu / Ascendent Leu

Nativii din zodia Leu au avut zile bune datorită tranzitelor Soarelui, care le-a trimis energie bună, dar și zile rele, pentru că Lilith și Venus retrograd au venit cu energii belicoase care nu i-au lăsat să doarmă bine. În săptămâna următoare, Soarele părăsește zodia de domiciliu, dar rămâneți sub influența lui Lilith și a lui Venus retrograd. Atenție mare! Pentru femeile însărcinate, Lilith nu susține efortul, poate să aducă supărări, sarcini sau copii nedoriți. Sunt avertizări pentru a evita anumite situații nedorite, acest sfat poate fi important, deci țineți cont de el.

Horoscopul săptămânal 21-27 august. Fecioară / Ascendent Fecioară

Nativii din zodia Fecioară trebuie să fie atenți în prima parte a săptămânii la sectorul sănătății, care este existențial. Mai ales persoanele cu afecțiuni cronice sau sensibilitate mare pentru aparatul digestiv. În cea de-a doua parte a săptămânii, intrați în horă! Vom avea un Mercur retrograd care spune că hora Soarelui vine cu predare de ștafetă de la floarea soarelui către ceva care să însemne pe de-o parte pozitiv, rod, pe de altă parte – când Soarele intră în constelația voastră, pe 22 și 23 august – îl prindeți pe Mercur retrograd. Nu trebuie să luați totul ca fiind negativ, această planetă are un scop anume.

Când este retrogradă, ține de regenerare, recuperare, reanalizare. Energia benefică de la Soare e binevenită, dar veți fi tensionați și agitați cum nu visați. Mercur se simte bine în Fecioară pentru că este pe o octavă superioară, unde se spune că ești inspirat, că inteligența este activă și că este cu cap și coadă. Să nu uităm cuadratura cu Vesta din Gemeni și opoziția cu Neptun retrograd în Pești și Saturn retrograd. De acolo vin tensiunile!

Horoscopul săptămânal cu Mariana Cojocaru

Balanță / Ascendent Balanță

Nativii din zodia Balanță vor avea parte de agitație maximă pe karma negativă pentru că există un cvintil cu planetele din Fecioară la trecerea în săptămâna următoare, dar și spre finalul perioadei. Se spune, ca și sintagmă pentru zilele următoare, „Ferește-mă, Doamne, de prieteni pentru că de dușmani mă feresc și singur/ă!” Fiți cu ochii în patru, deja lucrurile se precipită, este doar vârful icebergului în capul acesta de destin al Balanței. Nici nu știți ce urmează!

Scorpion / Ascendent Scorpion

Nativii din zodia Scorpion au Soarele în natal, care este în cuadratură cu Venus retrograd și Lilith din Leu. Acesta aduce constrângeri și înfrânări, axa karmică atenționează asupra schimbărilor care țin de carieră, loc de muncă și de sănătate. Săptămâna debutează cu o conjuncție de Lună, Marte și Mercur, adică „Prietenul la nevoie se cunoaște!” Doar că unii Scorpioni știu să păstreze prietenii, să lase loc de bună ziua, iar alții distrug pentru că așa este structura lor. Aceștia consideră că nu există prieteni iar „The next is the best!”, o mentalitate complet greșită. De unde și distincția între spiritele superioare, cele care construiesc și păstrează, pentru că Scorpionul e o zodie fixă, și spiritele care nu știu să construiască pe termen lung, ci construiesc și distrug.

Săgetător / Ascendent Săgetător

Horoscopul săptămânal 21-27 august. Nativii din zodia Săgetător au cuadratură pe zodii duble la intrarea Soarelui în Fecioară, cuadratură cu Venus, cu Neptun retrograd și cu Saturn retrograd. Se poziționează la o răscruce de drumuri, nu știu direcția corectă de mers și totul este foarte riscant. Este o săptămână supusă riscului!

Horoscopul săptămânal 21-27 august. Capricorn / Ascendent Capricorn

Nativii din zodia Capricorn au Pluto retrograd, care părăsise constelația Capricornului și se dusese în Vărsător, dar din nou s-a întors să vadă dacă acest nativ/ă a înțeles ce avea de făcut, câtă vreme a stat Pluto în Capricorn. Vorbim despre regăsire, reînnoire, regenerare. Vrea integritate și corectitudine, mai ales marchează anumite regrete existențiale sau care țin de conștiință. Pun o presiune foarte mare pe psihicul Capricornului, o presiune interioară. Chiar dacă nativul are un psihic foarte solid, Pluto poate să-l sensibilizeze. Întrebarea din ultimii ani este: v-ați înțeles pe voi, ați înțeles chemările care țin de interior, care e misiunea voastră karmică pe pământ? Ați reușit să vă conectați la energia Universului și ați descifrat aceste mesaje care vi se adresează vouă? Dacă nu ați înțeles, de aici apare presiunea mai mare, mergând spre depresii, supărări, melancolie, pesimism.

Vărsător / Ascendent Vărsător

Nativii din zodia Vărsător au luptă între spiritele superioare și cele inferioare. În ziua de azi, trăim un fenomen aparte: în loc să existe o temperanță ca fiecare să fie atent cum să evolueze mai bine, apar lupte și conflicte între aceste spirite. Nu este o luptă de generații, ci una evolutivă. Pot apărea tensiuni foarte profunde în zona sentimentală, de familie sau de copii. Spre sfârșitul săptămânii rămâne doar Venus retrograd cu Lilith, adică sentimentele, relațiile, căsătoriile sunt luate la control de Univers. Și te saturi!

Pești / Ascendent Pești

Nativii din zodia Pești trebuie să își îndrepte atenția maximă pe sănătate. Veți rămâne cu Lilith și cu Venus retrograd, apar semnale de alarmă. La începutul săptămânii vom avea o conjuncție Lună albă, Mercur și Marte care poate să marcheze intervenții stomatologice, controale medicale, operații, intervenții chirugicale, dar cu un grad de risc foarte crescut. Veți pune punctul pe i într-o chestiune partenerială datorită tandemului Mercur-Marte sau vor trebui luate anumite decizii ce nu mai pot fi amânate. În familie, în carieră, în business sau străinătate, mulți dintre voi puteți pleca afară și deciziile să oscileze pentru că Peștele întotdeauna oscilează, ia greu deciziile, trebuie să știe exact care calea corectă. Sunteți foarte atenți pentru că nu vreți să greșiți, nu vreți să îi afectați pe cei dragi din preajma voastră sau alte persoane. Discutați despre persoane implicate, parteneriate sau ce trebuie să faceți legat de rude, de colaborari, asociați în business.

