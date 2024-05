Horoscopul iubirii cu Mihai Voropchievici. Zodiile care vor suferi din dragoste în 2024

Scorpion

Scorpionii sunt la fel de oscilanți ca și Balanțele în plan amoros. Se vor detașa de persoanele care îi iubesc cu adevărat. Anul 2024 nu-i va prinde pe Scorpioni așezați la casele lor. S-ar putea, mai ales bărbații Scorpion, să fie asaltați de mai multe cereri, nu neapărat în căsătorie, ci oferte de parteneriat, până la sfârșitul anului.

Săgetător

Săgetătorul e dornic de cuceriri în acest an. Acest nativ are nevoie și de dragoste și are nevoie să călătorească lângă cineva iubit, apreciat. Vor pleca într-o călătorie de vis alături de partenerul de viață, iar Săgetătorii singuri nu au de gând să facă ceva în privința asta.

Capricorn

Capricornii singuratici au șansa să se căsătorească anul ăsta, că pe urmă la anul e final de ciclu și nu vor să se mai bage în relații serioase. Deci nu ratați nicio oportunitate în a-ți face un prieten, un viitor partener sau soț sau soție.