Horoscopul finalului de an 2022 cu Cristina Demetrescu. Zodia care învaţă să facă bani în octombrie. Sumele sunt colosale

Horoscopul finalului de an 2022 aduce suișuri și coborâșuri pentru zodii. Dar nu trebuie să-ți fie teamă, deoarece astrele ți-au pregătit și multe surprize interesante. Un semn zodiacal are stea în frunte, pentru că învață cum să facă tot mai mulți bani. Ce previziuni are Cristina Demetrescu despre casa iubirii și a relațiilor amoroase. Ai putea fi chiar tu norocosul.

Previziuni astrale pentru finalul de an 2022

Când vine vorba de viață, toți avem niște obiective. Până la finalul lui 2022 ai putea să pornești propria afacere sau să excelezi la locul de muncă. Oricât de mult ne dorim aceste țeluri, constrângerile vin din interior și din jurul nostru. În mod clar, nu totul merge conform planului. Trebuie să reflectăm la ce facem greșit. Iar pentru asta ne ajută horoscopul.

Berbec

Zodia Berbec are o mare binecuvântare. Până pe 29 octombrie 2022, atunci când Jupiter va intra, după 12 ani, în casa acestui semn zodiacal, putem spune că este perioada sa de glorie. Primii nativi ai horoscopului trebuie să-și facă o listă cu idei și să fie foarte concentrați pentru a putea începe un proiect nou. Urmează niște luni în care Berbecii trebuie să se stabilizeze financiar și să învețe lecția stabilității.

Taur

Taurul este foarte protejat în 2022, poate fi scut divin sau prin oameni. Jupiter se anunță excepțional pe sănătate până la sfârșitul lunii octombrie. Această zodie nu are voie să piardă oportunitățile profesionale, deoarece este un element de apogeu în carieră.

Gemeni

Gemenii trebuie să pună preț pe sănătatea lor. Unii nativi își vor da seama ce dușmani au, pot constata că un prieten adevărat este, de fapt, cel mai mare adversar. A venit timpul să conștientizezi cine ești tu cu adevărat.

Rac

Zodia Rac are parte de fluctuații emoționale, care sunt o continuitate a procesului de schimbare radicală. Per total, lucrurile merg într-un sens bun, mai ales că primește ajutor divin prin credință.

Leu

Pentru Leu, sfârșitul anului este unul fabulos din punct de vedere profesional. Orice investiție făcută va avea succes. Poți câștiga prin creativitate sau vânzări. Totuși, sfatul astrologului este să rămâi cu picioarele pe pământ.

Fecioară

Pentru nativii Fecioară, aceste luni sunt bune pe plan sentimental. Saturn este în continuare pe casa activității profesionale, pot fi joburi noi, proiecte.

Balanță

Balanțele au oportunitatea de a face bani, de a investi, de a cumpăra și de a face tranzacții în favoarea lor. Este o perioadă bună pentru sănătate.

Scorpion

Scorpionul trebuie să valorifice resursele personale, spune Cristina Demetrescu. Zodia se îndrăgostește, este într-o casă a iubirii foarte bună, iar destinul ei înseamnă căsătorie. Ce-a mai rămas din 2022 vine cu de toate, cu iubire, copii și nuntă.

Săgetător

Fiind zodia lecție, acum este momentul pentru Săgetător să învețe despre propriul organism. Este o perioadă foarte bună pentru vindecarea unor relații sufletești, dar și pentru unele achiziții.

Capricorn

Deși nativii Capricorn au stat mai prost cu sănătatea la începutul anului, situația se va redresa. Nu este exclus să-ți iei o casă sau să investești. Folosește aceste luni pentru a învăța o limbă străină, a semna niște contracte.

Vărsător

Vărsătorii trebuie să fie înțelepți și să înțeleagă fiecare lucru interesant din viața lor. Mai multă atenție la sănătate și erori medicale.

Pești

Jupiter le aduce Peștilor vindecare și eliberare. Axa destinului este pe linia comunicării, a drumurilor și a examenelor. Zodia va fi în centrul atenției datorită deschiderii sale față de lumea din jur. Sfârșitul anului este foarte bun financiar. Tot Jupiter o ajută să câștige sume colosale în luna octombrie.