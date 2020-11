Horoscopul dragostei. Zodiile care înșală des, trebuie să te ferești de ele

Astrele vin cu noi previziuni pentru cei 12 nativi. Cum stau zodiile cu dragostea în aceste vremuri? Cine are parte de o îndrăgosteală ca-n adolescență și care sunt cei care sunt nevoiți să meargă pe drumuri separate?

Horoscopul dragostei

Cei care cred că zodiile și momentul în care te naști îți aduce anumite calități și defecte, trebuie să știe care sunt cele mai infidele semne ale horoscopului. Vezi în lista de mai jos dacă stai cu partenerul cu care trebuie sau dacă trebuie să faci urgent o schimbare când vine vorba de omul cu care crezi că-ți vei petrece toată viața! Sigur vei găsi câteva puncte asemănătoare pe care poate nu le-ai privit așa până acum. Se potrivește partenerul/partenera ta acestei descrieri?

Care sunt zodiile care sunt infidele?

Rac – Sunt sensibili și par foarte inocenți și drăguți, așa cum sunt și înauntrul lor. Ei nu sunt infideli, dar motivul pentru care unii născuți sub acest semn au făcut asta odată a fost neîncrederea de sine, nu din cauza persoanei de lângă. Racii calcă strâmb o singură dată ca să-și stimuleze ego-ul. Aleg mereu povești de dragoste cu oameni care li se aseamănă, pentru că astfel se simt în apele lor.

Leu – Un astfel de nativ vrea să fie mereu în atenția tuturor, motiv pentru care dacă nu va avea de acasă tot ceea ce-și dorește va căuta cu ușurință în oricare altă parte. Leii sunt infideli, iar atunci când își caută o altă parteneră fii sigură că o caută pe cea mai tânără, cea mai frumoasă și cea mai capabilă să-ți trezească invidia. Pentru el e idel să apară la braț cu cineva care să fure ochii tuturor, care să stârnească curiozitatea tuturor, tocmai pentru a se lăuda că doar el o are.

Scorpion – E misterios și pasional și este declarat regele adulterului din întregul zodiac. Lucrurile nu stau chiar așa în realitate. El este foarte fidel pentru că are o încredere de sine mare, are o intuiție foarte bună și simte dinainte ca lucrurile să se fi sfârșit, așa că preferă să-ți spună adio în loc să se chinuie să te înșele pe la spate și să producă minciuni peste minciuni. Are foarte mult respect de sine și nu se pretează să facă ceva incorect din punct de vedere moral, așa că mai degrabă alege să spună scurt pe doi adevărul, deși doare, decât să aștepte la neșfârșit o schimbare ce nu va avea să vină.