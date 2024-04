Horoscopul banilor 8-14 aprilie 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna aprilie 2024.

Horoscopul banilor 8-14 aprilie 2024

Mercur încă este retrograd

Trei planete în semnul Berbecului

Luni, 8 aprilie, momentul de Lună nouă în semnul Berbecului

Marti, 9 aprilie, dimineața avem conjuncție Lună – Mercur

Miercuri, 10 aprilie, conjuncții Lună – Jupiter și Marte – Saturn

Joi spre vineri, 11-12 aprilie, conjuncție Mercur – Soare

Conjuncțiile marchează momentul în care se întâmplă ceva. Totul ține de oameni, evident. Se vorbește despre ceva, se pune la cale ceva, o activitate, un proiect. Și prezenta anumitor planete într-o zodie este importantă.

Horoscopul banilor 8-14 aprilie 2024. Berbec / Ascendent Berbec

• la început de săptămână, zile pline, intense pentru nativii Berbec: 4 planete în semnul lor

• din punct de vedere financiar, aspectele nu sunt deloc rele: sunt căutați, solicitați, întrebați, li se fac plăți, realizează contacte utile

• fizic, însă, e o săptămână solicitantă: au nevoie de odihnă, refacere, respectarea regimului, a exercițiilor fizice

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Taur / Ascendent Taur

• posibilă stare de nemulțumire, dorință de schimbare, de corectare a unor lucruri, aducere la zi a unor proiecte întârziate

• miercuri și joi (mai ales) vin și veștile pe care le așteptau, pentru care și-au făcut griji

• tot atunci, posibilă propunere de colaborare, de muncă; semn de mulțumire, cadou, aprecieri

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 8-14 aprilie 2024. Gemeni / Ascendent Gemeni

• bună stare interioară, visuri și speranțe; încearcă să evalueze realist cele mai promițătoare proiecte, propuneri, activități

• încasări mulțumitoare la început de săptămână; după caz, posibil supliment, recompensă, bonus pentru activitatea recentă

• până spre sfârșitul lunii, Venus aduce un consistent plus de venituri sau poate că apar bani sub altă formă: beneficiază de reduceri, promoții, apar câștiguri neașteptate (tombolă, loto etc.), li se fac favoruri

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Rac / Ascendent Rac

• luni și marti, agitație, emoții, nervi, surprize la locul de muncă, în relația cu șefii sau cu autoritățile

• nemulțumirea unora îi poate face să se gândească serios la un alt loc de muncă, la o activitate/afacere pe cont propriu

• în cazuri deosebite, promovare, succes neașteptat, observarea de către alții a calităților lor

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 8-14 aprilie 2024. Leu / Ascendent Leu

• se poate acutiza o problemă financiară: poate că li se cere rambursarea anticipată a unui împrumut, partenerul de afaceri face presiuni pentru o investiție/cheltuială, cineva din familie are o nevoie urgentă

• miercuri și joi, zile deosebite: întâlniri cu oameni importanți, momente remarcabile, succes personal, ofertă de muncă, rezultatul unui concurs sau interviu

• după caz, șanse de a câștiga bani undeva la drum, eventual în străinătate

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Fecioară / Ascendent Fecioară

• în primele zile ale săptămânii, relații tensionate și negocieri dificile; în cazuri deosebite se pune problema dacă merită menținerea unor relații

• par să existe mize financiare destul de importante (poate că nu este vorba despre suma dintr-o tranzacție, ci din mai multe, vânzări săptămânale de ex.)

• nu fără eforturi sau insistențe, pot obține suma sau bunurile care li se cuvin, le aparțin

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor cu Remus Ionescu

Balanță / Ascendent Balanță

• perioadă bogată în evenimente, întâlniri, discuții, tratative; dacă este cazul, resuscitează o relație, ajung la un acord legat de compensări, renegociază contracte

• posibil să realizeze o înțelegere mulțumitoare referitoare la o moștenire, ieșire din indiviziune

• poate fi săptămâna care marchează începutul unei colaborări, asocieri

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 8-14 aprilie 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

• își cunosc valoarea, eforturile, implicarea și doresc să le fie recunoscute de către ceilalți: persuasivi, insistenți, dar fermi

• își depășesc performanțele anterioare, obțin succese, se fac remarcați

• după tipul activității, au mult de muncă și posibilități pe măsură de a obține bani în plus

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Săgetător / Ascendent Săgetător

• săptămână norocoasă: de fapt, ei sunt cu ideile, inițiativele, prezentarea, iar acestea sunt convingătoare, atrăgătoare

• pe de altă parte, au idei de ultim moment de amenajare, reparații în locuință, pot atârna destul de greu în bugetul familiei

• solicitări mai puțin obișnuite, urgente, operațiuni specializate le pot aduce bani buni în această săptămână

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 8-14 aprilie 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

• alergătură, tensiune, contracronometru: atenție la drum, bine este să evite graba, manevrele bruște

• interes pentru locuință: curățenie de primăvară, schimbări, amenajări, înlocuiri; se poate să îi coste mai puțin decât au estimat

• miercuri și joi, zile deosebite, norocoase: mesajul lor este ascultat, înțeles, sunt apreciați, demonstrează că vorbele lor au avut acoperire în realitate

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Vărsător / Ascendent Vărsător

• foarte posibil să facă o cheltuială serioasă, investiție masivă; dacă nu este vorba despre ceva de care s-au interesat de mult și au analizat implicații și toate variantele, bine ar fi să nu se grăbească

• alergătură, chestiuni din urmă de rezolvat; investiție în pregătirea lor, abonament la publicații de interes, participare la cursuri

• în cazuri deosebite poate fi săptămâna unei tranzacții imobiliare, valorificarea unei investiții, construcții în regim propriu

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 8-14 aprilie 2024. Pești / Ascendent Pești

• banii vin, banii se duc: poate că nu este vorba despre sume mari, ci provizii, rezerve, lucruri de care au nevoie în mod uzual

• pot recupera sume sau bunuri, li se returnează sume date cu împrumut

• în ansamblu, soldul pare să fie pozitiv în această perioadă (deși nu lipsesc dorințele și tentațiile)

Află mai multe informații din clipul video de mai jos: