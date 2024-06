Horoscopul banilor 17 – 23 iunie 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna iunie 2024.

Horoscopul banilor 17 – 23 iunie 2024

Luni, 17 iunie, Venus, mai întâi, și apoi Mercur intră în semnul Racului; tot atunci, pe seară, opoziție Lună – Marte

Joi, 20 iunie, dimineața, opoziție Lună – Jupiter

Spre miezul nopții de joi spre vineri, Soarele intră și el în semnul Racului

Vineri spre sâmbătă, Lună plina în Capricorn; în orele următoare, opoziție Lună – Venus și Lună – Mercur

Iata că, într-un răstimp de câteva zile, centrul de greutate se schimbă de la zodia Gemeni la cea a Racului; acești nativii vor simți o schimbare semnificativă de stare de spirit și chiar fizică

Berbec / Ascendent Berbec

• Cheltuieli, investitii: marea majoritate sunt facute pentru casa, locuinta, gospodarie, familie

• Din fericire, sunt aspecte bune in plan financiar: obtineti niste bani in plus prin propria activitate, dar se prea poate sa recuperati ceva din urma, sa primiti despagubiri (daca este cazul) ori sa vina un ajutor financiar din partea parintilor, rude apropiate

• Luni nu este o zi tocmai buna pentru cheltuieli sau investitii, in schimb merita facute demersuri, presiuni (unde trebuie, daca trebuie), sa va aparati interesele

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 17 – 23 iunie 2024. Taur / Ascendent Taur

• Oarece nemultumire, nestare, dorinta de schimbare, de a ridica standardul; sunteti mai pretentiosi cu cei cu care interactionati, tranzactionati

• Solicitari destule pentru voi, sunteti dispusi la eforturi serioase daca voi considerati ca recompensa este corecta

• Miercuri si joi, rezolvari care tin de o problema finaciara, situatie contractuala

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Gemeni / Ascendent Gemeni

• Posibile deblocari, revenire asupra unui subiect delicat, neintelegeri; de aici, posibilitatea de a ajunge la un acord, continuarea unei colaborari, relatii

• Joi si vineri, intalniri promitatoare: chiar daca nu se stabileste ceva clar, importanta este buna impresie, increderea reciproca

• Perioada norocoasa din punct de vedere financiar; in plus, sunt hotarati sa repare o greseala, sa abordeze un proiect sau o problema care li s-a parut prea dificila, complicata

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 17 – 23 iunie 2024. Rac / Ascendent Rac

• In sfarsit, incep sa se miste lucrurile: mai bine mai tarziu decat niciodata

• Mesaje, intalniri, revederi, se reiau negocieri, discutii

• Luni, un semn de bunavointa din partea cuiva, eventual niste scuze, explicatii

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Leu / Ascendent Leu

• Mare presiune in sfera profesionala, ambitie, dorinta de progres, de a fi apreciat

• Unii incep sa ia in considerare oportunitati de munca in alta zona geografica, alta tara

• Poate ca se termina un proiect, o campanie care le-a adus succes si prestigiu si sunt gata sa inceapa altul, sa valorifice momentul

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Fecioară / Ascendent Fecioară

• E de valorificat perioada favorabila in plan profesional: important este sa fiti activi, sa tineti legatura cu prieteni, colegi, oameni care va pot recomanda

• Aspecte favorabile in plan financiar pentru cei cu activitate independenta; chiar si o firma lansata recent incepe sa mearga bine, sa fie cunoascuta si apreciata

• Incep sa va caute oameni cu care la un moment dat s-a intrerupt legatura, din diverse motive

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor cu Remus Ionescu

Balanță / Ascendent Balanță

• Chiar si daca sunteti in pragul vacantei, aflati despre oportunitati in cariera, despre pozitii ce vor fi libere si care ar insemna un salt in ierarhie, profesie

• Luni merita sa stati pe ganduri inainte de a face o achizitie mai serioasa, de a va angaja la rate, investitii, cheltuieli

• Sfera financiara necesita in continuare mare atentie: continua o perioada cu cheltuieli neasteptate

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 17 – 23 iunie 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

• Inceput de saptamana agitat: graba, urgente, posibile tensiuni, neintelegeri, reprosuri

• Cheltuieli pentru concediu, deplasari de sfarsit de saptamana; poate fi vorba si despre conferinte, seminarii, evenimente care conteaza la CV

• Eforturi diplomatice, campanie de castigare a unor noi clienti

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Săgetător / Ascendent Săgetător

• Discutii si negocieri din primele zile pot aduce roade spre sfarsitul saptamanii: contract, intelegere, cooperare, colaborare

• In perspectiva unor viitoare activitati, cheltuieli sau investitii; daca este cazul, interes pentru un credit, imprumut

• La sfarsit de saptamana pot incasa (fie si online) niste sume pe care le asteapta de cateva zile; conteaza si demersurile lor

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 17 – 23 iunie 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

• Poate ca luni incaseaza un avans, stimulent

• Aspecte bune in plan financiar; sunt cautati, solicitati, li se cere sfatul, parerea

• Celor care au facut un stadiu de incepator sau au terminat o perioada de proba li se poate propune un contract in toata regula, pe perioada nedeterminata

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Vărsător / Ascendent Vărsător

• Noutati interesante la inceputul saptamanii; poate ca renuntati sau amanati intalniri, activitati

• Mult de lucru; puneti in aplicare idei recente, valorificati experimente, experienta acumulata

• Mai putin timp liber pentru odihna; sanatatea nu trebuie neglijata

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 17 – 23 iunie 2024. Pești / Ascendent Pești

• Incepe o perioada favorabila: alergatura cu folos, aprecieri, rezultate care nu sunt trecute cu vederea

• Sanse crescute de a obtine un premiu, diploma, ceva care conteaza in fata clientilor, publicului, sustinatorilor

• Cheltuieli pentru cei mici: le sustineti pasiunile, incurajati dezvoltarea unor talente, participarea la intreceri, tabere, cantonamente

Află mai multe informații din clipul video de mai jos: