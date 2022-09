Horoscop rune 19-25 septembrie 2022. Zodia care are reușite pe toate planurile

Astrologii au venit cu detalii pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Experții au susținut că unul dintre semne are reușite pe totale pe toate planurile. De asemenea, un nativ are parte de lecții dure de la viață și nu se știe dacă poate învăța așa cum trebuie despre ele. Află cum va fi această perioadă cuprinsă între 19-25 septembrie pentru tine în funcție de semnul sub care te-ai născut!

Horoscop rune 19-25 septembrie 2022

Specialiștii au venit cu noi detalii pentru zodii. Unele semne sunt trimise la o bătălie și trebuie să se întoarcă bine și cu lecțiile învățate. În timpul acesta, alții se bucură din plin de reușitele lor pe toate planurile. Cei din urmă au parte de bucurii și cred că merită ce li se întâmplă după o lungă perioadă de neînțelegeri, dureri și neplăceri.

Berbec: ei sunt apărați de Wunjo. Reușitele se găsesc pe toate planurile la aceștia.

Taur: este pregătit să susțină o bătălie. Este nervos și se spune că Runa le dictează să rămână calmi.

Gemeni: au fertilitate și belșug și peste puțin timp o să vadă că visele lor o să devină realitate. Trebuie doar să creadă în continuare.

Rac: nu trebuie să forțeze mâna norocului. Norocul îi iubește pe cei care știu să aștepte.

Leu: trebuie să fie pregătiți de o serie de evenimente deosebite pline de schimbări majore într-un viitor apropiat.

Fecioară: trebuie să își consolideze poziția. Aceștia nu au făcut nimic și nu s-au ținut de cuvânt, lucru pe care o să îl facă și săptămâna aceasta.

Balanță: ei simt că stau pe o pojghiță foarte subțire de gheață. Totul este nesigur.

Scorpion: ei sunt pe punctul de a face o mare schimbare. Se mută din casă sau de la locul de muncă. Vor face un pas extrem de important în existența lor, mai cu seamă că sunt conservatori și se gândesc de multe ori înainte de a face un pas. Sunt pe punctul de a schimba tot în preajmă datorită unei decizii.

Săgetător: au parte de multe mesaje emoționante și importante în cursul acestei săptămâni.

Capricorn: vor afla foarte curând un adevăr important care va fi pe urmele lor toată viața.

Vărsător: cei născuți în semnul acesta primesc vești bune și un cadou surpriză sau o sumă de bani importantă.

Pești: cei care poartă acest semn susțin o bătălie mică. Nu trebuie să se îngrijoreze pentru că ei vor câștiga în cele din urmă.