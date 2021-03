Horoscop chinezesc martie 2021. Zodiile care vor avea o lună profitabilă

Am intrat în Noul An Chinezesc al Bivolului de Metal, conform zodiacului chinezesc. Acest lucru înseamnă că energiile vor influența fiecare zodie în parte. Zodiacul chinezesc este vechi de mii de an. Există 12 animale în zodiacul estic, iar ele au multe asemănări cu cele 12 semne din zodiacul vestic.

Luna martie aduce cu ea surprize pe plan financiar și se anunță bunăstare pentru majoritatea nativilor. Iată ce îți rezervă zodiacul chinezesc în funcție de animalul pe care îl reprezinți.

Horoscop chinezesc martie 2021

Șobolan

Vor fi câteva probleme pe plan profesional, însă lucrurile se vor rezolva destul de rapid, cu puțină înțelegere și comunicare. Nu renunța la avansarea în carieră, chiar dacă procesul este pus pe pauză, pentru puțin timp. Lucrează la comunicarea cu ceilalți și așteaptă-te la belșug, din punct de vedere financiar, pentru că proiectele tale încep să dea roade.

Bivol

Luna martie este una magică pentru tine. Ai multe proiecte și un volum mare de muncă, dar reușești să le faci față tuturor. În plus, este o oportunitate grozavă de a îți scoate la suprafață potențialul și să te faci remarcat. Îți merge bine pe toate planurile, iar luna martie te face să realizezi că ești cu adevărat norocos, atât pe plan profesional, cât și pe cel romantic.

Tigru

Luna martie este ideală pentru tine. În cuplu, totul merge minunat, datorită comunicării. Aveți încredere unul în celălalt, iar asta duce la o maturitate a relației. Dacă în viața ta nu a apărut încă nimeni, stai fără griji. Se anunța multe evenimente la care ai ocazia să cunoști oameni foarte interesanți și, de ce nu, posibili parteneri de viață.

Iepure

Pentru tine luna martie vine cu câteva provocări. Nu te descuraja! Cu toate că serviciul este stresant și superiorii îți dau din ce în ce mai multe sarcini, păstrează-ți calmul și organizarea. Ai grijă să nu te arunci la cheltuieli inutile, ci mai degrabă ai pune niște bani deoparte.

Dragon

Este o perioadă în care trebuie să fii independent și să te bazezi doar pe tine. Ai grijă la relațiile profesionale și poartă-te frumos cu colegii tăi. S-ar putea ca la un moment dat, ei să fie cei care te vor scăpa de multe probleme.

Șarpe

Este luna în care strălucești și le arăți tuturor ce poți. Nu îți fie teamă să ceri ce ți se cuvine, fie că este vorba despre respect într-o relație sau o mărire de salariu de la compania la care lucrezi. Ești mai conștient oricând de valoarea ta.

Cal

Luna martie va fi una dificilă, din cauza multitudinii de lucruri pe care va trebui să le faci. Ai nevoie să scapi de stres. Cu puțină concentrare și organizare, reușești să le faci pe toate. Ai grijă de finanțele tale și evită să investești, în această perioadă.

Oaie

Cariera ta este din ce în ce mai înfloritoare. Ai parte de colegi și de șefi extrardinari. Faptul că te concentrezi pe ceea ce faci este dovada vie că reușești tot ce îți propui. Încearcă să te mai detașezi de muncă și să ieși mai des în oraș cu prietenii.

Maimuță

Te așteaptă lucruri mărețe în carieră. Este, în sfârșit, perioada pe care o așteptai de mult. Portofelul ți se umple, iar munca ta este recunoscută și apreciată. Dacă îți dorești să îți deschizi propria afacere, acum este momentul prielnic.

Cocoș

Nu e bine să ai așteptări prea mari. Continuă să faci ceea ce știi mai bine, însă fără frustrări și fără să aștepți nimic înapoi. Ai răbdare cu tine și cu cei din jur.

Câine

Păstrează-ți calmul și încearcă să iei fiecare problemă așa cum vine. Nu te agita prea tare, nici la muncă, nici în viața personală. Cel mai important este să rămâi sănătos, iar restul problemelor pot aștepta sau vor avea, mai devreme sau mai târziu, rezolvare.

Mistreț

Pe plan profesional lucrurile se așează cum nu se poate mai bine. Asta nu înseamnă că nu trebuie să muncești în continuare cu aceeași seriozitate ca până acum. Fii responsabil cu sarcinile pe care le primești și încearcă să dai tot ce e mai bun, pentru că rezultatele vorbesc de la sine.