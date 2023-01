Horoscop chinezesc 2-8 ianuarie 2023. Zodia care are un început de an senzațional

Horoscop chinezesc 2-8 ianuarie 2023. Zodiacul chinezesc este reprezentat de 12 animale zodiacale. Este vorba despre: Șobolan, Bou, Tigru, Iepure, Dragon, Șarpe, Cal, Capră, Maimuță, Cocoș, Câine și Porc. Fiecare are propriile sale atribute reputate. Află în rândurile de mai jos care este zodia care are un început de an senzațional.

Horoscop chinezesc 2-8 ianuarie 2023

Șobolan. Ești tentat să amâni realizarea multor lucruri. Deja ai restanțe din anul 2022, pe care trebuie să le bifezi neapărat. În caz contrar, te vei confrunta cu un program mult prea aglomerat, ce te va afecta pe mai multe planuri. Încearcă să duci la capăt toate sarcinile amânate în prima săptămână a anului 2023.

Bou. Ești perfecționist, însă această trăsătură poate să conducă la evenimente neplăcute. În prima săptămâna a noului an, te vei confrunta cu situații ciudate. Te vei îndoi de cei din jur, tot ceea ce se va întâmpla va fi pus sub semnul întrebării. Vei fi foarte suspicios și atent cu privire la modul de abordare a unor probleme.

Tigru. Horoscopul chinezesc pentru perioada 2-8 ianuarie 2023 arată că vei avea o săptămână bună, per total. Vei fi motivat să demonstrezi că deții calitățile necesare pentru a reuși în anumite proiecte. Cei din jurul tău vor avea mai multă încredere în șansele tale de reușită. Ești optimist și pari să începi anul cu forțe proaspete.

Iepure. Trebuie să rămâi ferm pe poziție, în prima săptămână a anului 2023. Începutul noului an vine cu schimbări importante pentru tine. Este vorba despre unele modificări pe plan personal. S-ar putea să te hotărăști să renunți la unele vicii sau să îți schimbi programul alimentar.

Ce le rezervă începutul de an nativilor

Dragon. În prima săptămână din an, poți fi tentat să cheltui mai mulți bani decât este nevoie. Încearcă să monitorizezi cu atenție felul în care investești banii. Altfel, riști să înregistrezi pierderi financiare semnificative încă de la început. Nu vei seta un ton potrivit pentru anul 2023 dacă vei continua astfel.

Șarpe. Vei avea parte de un început de an senzațional, arată horoscopul chinezesc. Ai planuri mari pentru 2023 și te apuci de treabă încă din prima săptămână. Mulți îți vor spune că exagerezi, că ar trebui să mai amâni puțin proiectele și să te relaxezi. Nu asculta vocile din jur. Urmează-ți intuiția!

Cal. Încearcă să menții un echilibru privind relațiile cu membrii familiei tale. Este adevărat că ți-ai propus ca, în prima săptămână din anul 2023, să petreci mai mult timp cu ei și să le acorzi atenția cuvenită. Ai grijă, însă, să nu îi sufoci cu tandrețea ta. Mulți ar putea să nu se simtă confortabil.

Capră. Pentru tine, săptămâna 2-8 ianuarie 2023 anunță probleme financiare. Ai cheltuit foarte mulți bani în luna decembrie 2022 astfel încât acum ai rămas cu buzunarul gol. Va trebui să înveți să jonglezi cu nevoile pe care le ai, însă este posibil să fii nevoit să împrumuți bani.

Zodia care-și face ordine-n viață

Maimuță. Gândește-te foarte bine, înainte de a lua o hotărâre. Analizează cu atenție oportunitățile pe care le ai din punct de vedere profesional și încearcă să identifici ce anume îți lipsește, de fapt. În prima săptămână a anului 2023, vei lua o decizie importantă cu privire la carieră. Astrele îți recomandă să nu te pripești.

Cocoș. Ești gata să faci ordine în viața ta. Poate fi vorba despre un singur plan sau despre asigurarea unui echilibru în mai multe domenii. Dacă ești implicat în relații care nu funcționează, acum este momentul în care le pui capăt. Dacă lucrezi în cadrul unor parteneriate nefavorabile, le vei încheia.

Câine. În săptămâna 2-8 ianuarie 2023, ești setat pe evoluție. S-ar putea să te implici în noi proiecte, să te înscrii la unele cursuri de specialitate sau să îți îmbunătățești cunoștințele la locul de muncă, potrivit horoscopului chinezesc pentru prima săptămână a anului 2023. Oricum ar fi, astrele sunt în favoarea ta.

Porc. Horoscopul chinezesc nu aduce vești bune pentru tine, în prima săptămână a noului an. Vei avea parte de dificultăți pe plan emoțional. S-ar putea să simți că ai fost abandonat, că lupți singur în fața unei lumi întregi. Nu descuraja. Ar trebui să ai mai mult curaj și să ceri ajutor din partea celor dragi.