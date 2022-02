Horoscop chinezesc 14-20 februarie. Ce mesaje primesc zodiile de la înțelepți

Horoscop chinezesc 14-20 februarie. Odată cu venirea anului 2022, în zodiacul chinezesc este cunoscut ca fiind un an al Tigrului de Apă. Începe de la 1 februarie 2022 și se încheie pe 21 ianuarie 2023. Un an al Tigrului de Apă are loc o dată la 60 de ani. Anii Tigrului includ 2022, 2010, 1998, 1998, 1986, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938. Tigrul este cunoscut ca fiind regele tuturor fiarelor în China. Semnul zodiacal Tigrul este un simbol al forței, al exorcizării relelor și al curajului. Mulți copii chinezi poartă pălării sau pantofi cu imaginea unui tigru pentru a avea noroc.

Tigrul este un simbol al forței în zodiacul chinezesc

Se spune că cei născuți sub semnul zodiacal Tigru, vor avea ocazia să obțină o promovare și o mărire de salariu în acest an. După mulți ani de muncă asiduă, vor câștiga în sfârșit aprecierea șefului. Cu toate acestea, după ce vor fi promovați, va trebui să-și gestioneze bine relațiile interpersonale pentru a evita problemele cu ceilalți. Oameni Tigrul, nu ar trebui să fie prea proeminenți în ceea ce fac în acest an, altfel riscă să devină subiectul geloziei și să fie calomniați de cei din jur.

Boul și Capra sunt cele mai norocoase semne zodiacale în anul 2022. Pentru cei născuți în anii Șobolanului, Șarpelui, Maimuței, Porcului și Câinelui, va trebui să depuneți un efort comparativ mai mare pentru a avea realizări. Persoanele din zodia Iepurelui, Dragonului, Calului și Cocoșului sunt destinate să se bucure de o viață liniștită și de noroc în a face bani în acest an. Tigrii se vor întâlni cu „anul semnului lor de naștere” în 2022. Purtarea de roșu va aduce noroc în anul semnului de naștere.

Horoscop chinezesc 14-20 februarie. Noroc financiar relativ stabil

Conform predicțiilor din zodiacul chinezesc, în această săptămână semnul zodiacal Tigru, va avea un noroc financiar relativ stabil și nu vor exista prea multe fluctuații.

Persoanele din zodia Tigrului care fac afaceri, va trebui să vă gestioneze bine banii proprii. În această săptămână e bine să nu investiți orbește în proiecte mari, ceea ce va duce ușor la pierderi. Vi se recomandă să păstrați un fond de rezervă pentru situații de urgență.

Tigrii, deoarece vă veți afla în anul nașterii în ciclul zodiacal și în opoziție cu Tai Sui, care în general aduce ghinion, nu vi se recomandă să investiți în managementul financiar sau să urmăriți tendințele acțiunilor. De asemenea, vi se recomandă să evitați tranzacțiile mari. Banii câștigați sunt cel mai sigur economisiți în 2022.

Te aștepți ca un nou proiect să fie împins imediat înainte, dar nu vei avea nicio veste despre el, ceea ce va face ca starea ta de spirit să fie tot timpul deprimată și să te lupți să faci lucrurile eficient.

Horoscop chinezesc 14-20 februarie Șobolan

Anul tigrului de apă va marca un an de transformare pentru nativi. Se pot aștepta mici turbulențe în viața profesională. Călătoriile de afaceri vă vor aduce mari profituri. Abțineți-vă de la cheltuieli excesive și țineți-vă finanțele sub control. Conform Horoscopului chinezesc 2022, această perioadă va fi favorabil pentru cuplurile căsătorite și pentru îndrăgostiți.

Horoscop chinezesc 14-20 februarie Bivol

Săptămâna aceasta va fi favorabilă pentru oamenii de afaceri și pentru îndrăgostiții din această zodie. Cheltuielile vor curge fără probleme și veți face investiții bune. Sunteți sfătuiți să fiți atenți la sănătatea dumneavoastră, pentru că vă poate cauza probleme grave pe termen lung. Luați o pauză de la programul de lucru agitat pentru a merge într-un loc calm și liniștit alături de cei dragi.

Horoscop chinezesc 14-20 februarie Tigru

Acesta este anul tigrilor și un an foarte favorabil pentru nativi. Tigrul din acest an este pregătit să își atingă toate obiectivele. Viața amoroasă va fi pasională și romantică în următoarea perioadă. În această săptămână tigrii vor prospera în sfera afacerilor deopotrivă. Profesioniștii care lucrează vor primi aprecieri pentru munca lor asiduă din partea seniorilor lor.

Horoscop chinezesc 14-20 februarie Iepure

Anul 2022 al tigrului de apă promite un an al schimbărilor pozitive. Așa că, și în această spătămână afacerile tale vor fi stabile, iar finanțele vor curge fără probleme pe tot parcursul anului. Este un moment favorabil pentru noi iubiri și relații. Cu toate acestea, vă sfătuim să faceți economii care ar putea fi necesare în viitor. Abțineți-vă de la cheltuieli excesive. Horoscopul sănătății 2022 prezice o sănătate dublă. Cei care au grijă de ei înșiși se vor bucura de o sănătate bună pe tot parcursul anului, în timp ce cei care ignoră semnalele corpului ar putea avea de suferit.

Horoscop chinezesc 14-20 februarie Dragon

Relațiile personale ale nativilor Dragon în anul tigrului de apă vor fi incerte. Cu toate acestea, săptămâna asta este o perioadă de schimbări pozitive. Viața ta amoroasă va fi veselă și plină de emoții. Horoscopul Zodiacului chinezesc 2022 prezice un an stagnant pentru oamenii de afaceri. Cei care caută o schimbare în domeniul muncii vor primi o ofertă profitabilă. Astrele vă sfătuiesc să nu lipsiți de la programările regulate de sănătate și să vă dedicați activităților fizice pentru o sănătate viguroasă.

Horoscop chinezesc 14-20 februarie Șarpe

Anul tigrului de apă este un an favorabil creșterii financiare, implementării unor planuri de anvergură și relațiilor pasionale. Începutul de săptămână pentru șerpii căsătoriți ar putea aduce neînțelegeri cu soțul/soția lor. Horoscopul carierei 2022 va aduce schimbări pozitive pentru câțiva dintre ei, în timp ce alții ar putea fi nevoiți să se confrunte cu greutăți. Oamenii de afaceri Șarpe se pot aștepta la propuneri de afaceri profitabile, care le vor îmbunătăți afacerile. Aveți grijă de sănătatea voastră și nu ignorați semnalele corpului.

Horoscop chinezesc 14-20 februarie Cal

Această săptămână aduce realizări creative și experiențe amoroase interesante în viața nativilor. Persoanele care s-au confruntat cu dificultăți pe plan familial vor găsi o ușurare a suferinței. Toată munca grea pe care ai depus-o în afaceri îți va da în sfârșit rezultate fructuoase. Horoscopul chinezesc 2022 prezice un an cu venituri care curg fără probleme. Sunteți sfătuit să acordați atenție sănătății dumneavoastră și să nu ratați întâlnirile regulate de control medical.

Horoscop chinezesc 14-20 februarie Oaie

Horoscopul 2022 al zodiei chinezești prezice un an al schimbărilor pentru persoanele născute sub această zodie. Însă natura schimbării depinde de munca și de eforturile pe care nativii le-au depus în trecut. La început de săptămână, sunteți sfătuiți să rămâneți pozitivi și totul se va pune la punct. Săptămâna asta este nefavorabilă pentru averile aruncate. Cu toate acestea, ar putea exista o creștere a salariilor care vă va îmbunătăți situația financiară. Un horoscop al sănătății este favorabil pentru nativii din anul tigrului de apă.

Horoscop chinezesc 14-20 februarie Maimuță

Horoscopul chinezesc 2022 promite un an favorabil pentru reprezentanții zodiei Maimuță. Vă puteți aștepta la schimbări profesionale pozitive și la realizări creative în următorea perioadă. Viața amoroasă a nativilor va fi dublă. Pentru unii, va aduce noutăți și emoții, în timp ce pentru alții, o relație inedită s-ar putea sfârși în dușmănie. Veți prospera în domeniul afacerilor și în cel profesional. Finanțele vor curge fără probleme, fără a se întrevedea nimic neobișnuit. Anul tigrului de apă este favorabil pentru sănătatea nativilor Maimuță.

Horoscop chinezesc 14-20 februarie Cocoș

Anul tigrului de apă promite o viață profesională dublă pentru Cocoș. Așa că puteți începe din această săptămână. Pentru unii, va fi încântătoare, pentru alții, plină de dezamăgiri. Viața amoroasă va decurge fără probleme, fără schimbări drastice. Firea ta de a nu-ți asuma riscuri va da aceleași rezultate ca în ultimii ani. Oamenii de afaceri, de asemenea, se vor confrunta cu suișuri și coborâșuri. Horoscopul chinezesc 2022 prezice un an nefavorabil pentru finanțe în prima jumătate a anului. Cu toate acestea, lucrurile se vor îmbunătăți în a doua jumătate. Sănătatea va fi viguroasă dacă vă veți dedica unui regim de sănătate sănătos.

Horoscop chinezesc 14-20 februarie Câine

Horoscopul chinezesc 2022 promite un an plin de aventuri amoroase și de înțelegere creativă. Săptămâna aceasta este favorabilă pentru îndrăgostiții din zodia Câinelui. Viața profesională și de afaceri va fi stabilă. Nu vor exista schimbări drastice în starea financiară, iar finanțele vor curge fără probleme pe tot parcursul anului. Sunteți sfătuiți să vă abțineți de la a vă supune la un stres mental sau fizic excesiv, deoarece ar putea cauza probleme de sănătate în acest an.

Horoscop chinezesc 14-20 februarie Porc

Anul tigrului de apă aduce schimbări pozitive pentru nativii din această zodie. Horoscopul chinezesc 2022 prezice o perioadă favorabilă pentru oamenii de afaceri și profesioniștii care lucrează. Viața ta amoroasă poate înflori doar dacă te decizi să renunți la curiozitatea ta și să-ți lași inima să vorbească. Finanțele vor curge fără probleme pe tot parcursul anului. Este o perioadă excelentă pentru a face investiții financiare. Fiți atenți la sănătatea dvs. în acest an și nu ratați programările periodice de control medical.