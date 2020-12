Horoscop. Cât de bun este ca iubit, în funcție de zodia lui. Pe cine trebuie să eviți

Astrele vin cu noi previziuni pentru cele 12 semne ale horoscopului. Ce se întâmplă cu fiecare zodie și cât de bun este ca iubit în funcție de semnul sub care s-a născut. Ai grijă la cei pe care trebuie să-i eviți și care nu-și doresc relații serioase!

Horoscop. Cât de bun e ca partener? Zodia spune totul

Zodia încununează câteva calități comune pe care le au cei care sunt născuți sub un semn anume. Există două categorii de oameni: cei care cred în previziunile astrale și cei care condamnă vehement asemănările găsite între oamenii care poartă aceiași zodie. Pentru cei din prima branșă, lista de mai jos va fi cu siguranță foarte folositoare la alegerea unui partener.

Berbec – bărbații născuți sub semnul acesta se situează undeva la mijloc. Aceștia îți pot aduce experiențe de neuitat, dar și stabilitatea dorită. Secretul este comunicarea, pentru că trebuie să știe foarte bine cine ești, care sunt dorințele tale și care e viziunea ta. Are un sex-appeal foarte puternic, e pasional și dinamic și face totul rapid. Nu există șanse să te plictisești lângă ei.

Leu – Un partener de nădejde, foarte priceput în dormitor și adoră să dețină controlul. Dacă sunteți pe aceeași lungime de undă, lucrurile vor merge strună între voi doi. E nevoie ca uneori să îl și provoci pentru a simți și din partea ta dorința de a avea o conexiune.

Scorpion – Are o personalitate foarte puternică, magnetică, irezistibilă. Adoră să facă totul pentru a aduce partenera pe culmile plăcerii. Vede lucrurile de dinainte de a se întâmpla și simte foarte bine oamenii din preajma lui și reacțiile care urmează. Trebuie să știi să ții pasul cu el și să-l ții deseori în frâu. Uneori e luat de val în ceea ce privește partea sentimentală.

Vărsător – Nu dă importanță altor factori dincolo de relația pe care o are și lucrurile pe care le simte alături de parteneră. E rebel și-ți va oferi experiențe de neuitat. Are foarte mare grijă de sentimentele sale. Îi este puțin frică să se implice total, deși chiar într-un paradox i-ar face plăcere să simtă stabilitatea și liniștea pe care i-ar oferi-o siguranța cel puțin de pe acest plan. Adoră să simtă cât mai multe, vrea să trăiască la maximum și îi place să fie în centrul atenției cu orice face. Are multe de zis și de făcut, visează în liniște de dimineață până seara și crede în prietenii durabile.

