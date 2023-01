Horia Brenciu are probleme de sănătate. Ce se întâmplă cu artistul în aceste momente, are nevoie de mască. Şi-a îngrijorat fanii

Horia Brenciu a ajuns la spital. Cântărețul în vârstă de 50 de ani, întotdeauna plin de energie și cu zâmbetul pe buze, și-a anunțat fanii că se află în atenția cadrelor medicale. Puțini se așteptau să vadă imaginea tulburătoare împărtășită de artist. Ce se întâmplă în aceste momente cu vedeta de televiziune. Are nevoie de mască de oxigen.

Horia Brenciu este unul dintre cele mai sonore nume din industria muzicală din România. Artistul în vârsă de 50 de ani se bucură de admirația unei comunități mari de fani. Întotdeauna binedispus, cântărețul reușește să îi facă pe români să se simtă bine de fiecare dată când îl ascultă.

Pentru că, de obicei, este plin de energie, utilizatorii din mediul online au rămas surpinși să-l vadă pe actor într-o ipostază îngrijorătoare. Horia Brenciu le-a dezvăluit internauților că a ajuns la spital. Nu știm exact la ce instituție medicală este tratat îndrăgitul artist.

Cert este că, potrivit unei imagini pe care acesta a făcut-o publică pe rețelele sociale, prezintă probleme respiratorii. Horia Brenciu are nevoie de mască de oxigen, după cum se poate observa în imaginea încărcată în galeria FOTO a acestui articol. Artistul s-a fotografiat cu masca de oxigen, ținându-și capul în palmă, cu ochii vizibil obosiți.

În ultimele săptămâni, din ce în ce mai multe persoane sunt afectate de gripă. Horia Brenciu nu este singura vedetă care a ajuns în atenția cadrelor medicale din cauza afecțiunilor de sănătate. Și Mihai Petre și partenera lui de viață au apelat la ajutorul specialiștilor din domeniul sănătății.

Cuplul s-a confruntat cu probleme și privind medicamenția. În urma recomandărilor oferite de medici, Mihai Petre și soția lui au mers la mai multe farmacii pentru a cumpăra tratamentele indicate. Multe dintre ele nu erau, însă, în stoc.

Amintim, în acest sens, că, încă din vara anului 2022, reprezentanții industriei farmaceutice au avertizat cu privire la dispariția din rafturile farmaciilor a anumitor medicamente. Criza a fost generată pe fondul prețurilor la materialele folosite pentru producția tratamentelor.

„Noi am început anul cu stângul. Suntem cu toții suspecți de gripă. Problema e că nu se găsesc în farmacii medicamentele de care avem nevoie. Noi am avut noroc cu vecinii. Aveți mare grijă și voi că bântuie o gripă nasoală. Să aveți un an nou cu sănătate”, a spus Mihai Petre.