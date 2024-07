HBO a mărit prețul pentru români din 8 august 2024. Cât a ajuns să coste un abonament

Detalii despre HBO MAX

HBO Max este un serviciu de streaming deținut de Warner Bros. Discovery. A fost lansat pe 27 mai 2020 și oferă un catalog extins de conținut, incluzând programe de la HBO, Warner Bros., New Line Cinema, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes și altele. Iată câteva detalii esențiale despre HBO Max:

Conținut

Seriale și Filme HBO: HBO Max include toate serialele și filmele produse de HBO, cum ar fi „Game of Thrones”, „Westworld”, „Succession”, și „Euphoria”.

Conținut Original HBO Max: Platforma oferă și conținut original propriu, denumit „Max Originals”, care include seriale, filme, și documentare exclusive.

Bibliotecă extinsă: Conținutul de la Warner Bros. și alte studiouri adaugă o gamă largă de filme clasice și contemporane, precum și seriale celebre.

Desene animate și conținut pentru copii: HBO Max include conținut de la Cartoon Network și alte surse potrivite pentru copii, cum ar fi seria „Looney Tunes Cartoons” și „Sesame Street”.

Funcționalități și caracteristici

Utilizatorii pot crea mai multe profiluri pentru diferiți membri ai familiei, fiecare profil având recomandări personalizate.

Descărcare Offline: Abonații pot descărca conținut pentru a-l viziona offline pe dispozitivele mobile.

Control Parental: Platforma oferă opțiuni de control parental pentru a restricționa accesul copiilor la anumite tipuri de conținut.

Streaming în 4K: HBO Max oferă streaming de înaltă calitate, incluzând conținut în 4K UHD pentru anumite titluri.

Disponibilitate și abonamente

Disponibilitate: HBO Max este disponibil în mai multe țări din întreaga lume. Inițial a fost lansat în Statele Unite, dar și-a extins acoperirea în alte regiuni.

Prețuri: Structura de prețuri poate varia în funcție de regiune. În general, HBO Max oferă planuri lunare și anuale, iar în unele regiuni sunt disponibile și opțiuni de abonament cu reclame, la un preț redus.

Parteneriate și integrare

HBO Max a încheiat parteneriate cu diverse companii și furnizori de servicii pentru a se integra pe diferite platforme și dispozitive, inclusiv Smart TV-uri, console de jocuri, dispozitive de streaming (cum ar fi Roku și Amazon Fire TV), și dispozitive mobile (iOS și Android).

Rebranding

În 2023, WarnerMedia și Discovery Inc. au fuzionat pentru a forma Warner Bros. Discovery. În 2023, HBO Max și Discovery+ au fost rebranduite sub denumirea de „Max” în Statele Unite, aducând împreună conținutul ambelor platforme sub un singur serviciu de streaming.

HBO Max reprezintă o opțiune robustă de divertisment, oferind o gamă largă de conținut pentru diverse gusturi și preferințe, de la drame și comedii, până la documentare și programe pentru copii.