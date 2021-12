Hagi, reacție total neașteptată. De ce a certat Regele un cameraman în timpul meciului

Hagi, reacție total neașteptată. Meciul Dinamo – Farul, scor 0-2, a fost trăit la intensitate maximă de antrenorul-patron al constănțenilor. „Regele” nu a stat nicio secundă liniștit, agitându-se pe marginea terenului. Cu folos, după cum a arătat rezultatul la final. Gică Hagi a fost, însă, deranjat, în timpul meciului, de gestul unui cameraman de la una dintre televiziunile care au transmis întâlnirea.

Hagi, reacție total neașteptată în timpul partidei Dinamo – Farul, disputată luni seară, în cadrul etapei a 21-a a Ligii 1. Constănțenii au reușit să se impună cu 2-0, pe terenul din Ștefan cel Mare, în fața echipei conduse de Mircea Rednic. Golurile au fost marcate de Jefte, minutul 53 și Ganea, minutul 56.

Gică Hagi va ierna cu formația sa pe ultimul loc ce asigură prezența în play-off, al 6-lea. Dar echipa de la malul mării are același număr de puncte ca U. Craiova, locul 5 și Rapid, locul 7. Cu 9 etape rămase din sezonul regular, toate cele trei echipe au acumulat 32 de puncte.

Gică Hagi a trăit intens partida din „Groapă”, agitându-se fără încetare pe marginea terenului. „Regele” a fost deranjat la un moment dat de faptul că un cameraman a vrut să-l filmeze, tocmai pentru a surprinde reacțiile tehnicianului de 56 de ani.

Gică Hagi a făcut, la finalul partidei, analiza evoluției echipei sale în prima parte a sezonului

„Au fost 6 luni în care am muncit bine, nu am fost constanți, dar am jucat un fotbal bun, am progresat mult. Trebuie să fim mai atenți, să fim mai compleți în fața porții, pentru că avem multe ocazii.

Am mulțumit echipei, înainte de sărbători, pentru că această victorie a venit foarte bine. Nu era ușor să menții ritmul acesta, cu 3 meciuri într-o săptămână, să menținem tonusul, dar ei au luptat, au alergat, au avut determinare, au încercat”, a explicat Hagi la sfârșitul meciului.