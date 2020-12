Guvernul României, decizie de ultimă oră. Ce se întâmplă cu apa caldă în București

Detalii despre criza termoficării din București. Problemele vor continua să apară pentru cei din Capitală sau nu? Ce urmează să facă Guvernul în acest sens? Anunțul oficialilor.

Guvernul României a anunțat că urmează să dea 20 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru a putea ajuta Primăria Capitalei să plătească firmele cu care Teormoenergetica are contract. Acest lucru va veni în ajutorul intervențiilor mult mai rapide când vine vorba despre avarii. De asemenea, oficialii au mai declarat că CT-urile vor închiria de pe piață capacități în plus pentru a putea furniza o temperatură mai mare, conform prim-ministrului interimar, ministrul economiei și primarului general al Capitalei.

Noile vești au fost date în cadrul unei conferințe de presă susținute la Guvern. În noile condiții, colapsul sistemului de termoficare e evitat, astfel bucureștenii vor beneficia de căldură și apă caldă, a spus Nicușor Dan, care a asigurat că de săptămâna viitoare lucrurile vor veni la normal în ceea ce privesc aceste condiții. Declarațiile oficialilor vin după ce o avarie s-a produs vinerea trecută la CET SUD, lăsând astfel peste 3.000 de blocuri din Capitală fără apă caldă și căldură preț de o săptămână, în sezonul rece.

„Astăzi am avut o discuție cu mai mulți membri ai cabinetului să identificăm acele soluții care să asigure livrarea de apă caldă și căldură populației Capitalei. (…) Astăzi am identificat împreună cu Ministrul Finanțelor suma necesară astfel încât să putem să sporim capacitatea de intervenție a echipelor de mentenanță și reparații și vom aloca banii necesari Primăriei Capitalei ca să poată să achiziționeze acest serviciu din mediul privat, iar echipele ELCEN alături de cele de la Termoenergetica să poată să fie permanent în teren și să scurtăm cât de mult se poate timpul în care cetățenii nu vor avea apă caldă și căldură”, a declarat prim-ministrul interimar, Nicolae-Ionel Ciucă

”Ce am făcut pe termen mediu și lung pentru rezolvarea problemei este că am scos ELCEN din insolvență de la 1 ianuarie și va avea bani în sfârțit pentru modernizare, fonduri europene. Ce am discutat azi pe termen scurt, bani din fondul de rezervă să fie dați către PMB, ca Termoenergetica să poată interveni în mai multe locuri pentru a remedia problemele din rețeaua de transport. (…) Este vorba despre 20 de milioane lei, bani care vin la PMB, apoi la Termoenergetica. Termoenergetica are contracte cu operatori privați și așa va putea să intervină mai repede la avarii”

Nicușor Dan