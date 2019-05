Cea mai celebră pisică din lume a murit. Grumpy Cat a pus pe jar presa din afară

Grumpy Cat, probabil cea mai celebră pisică din lume, a murit la vârsta de 7 ani. Anunțul a fost făcut de proprietara ei pe rețelele de socializare. Pisica morocănoasă a devenit celebră în urma fotografiilor amuzante publicate pe internet.

„Suntem profund îndurerați să anunțăm pierderea iubitei noastre Grumpy Cat. În ciuda faptului că a fost îngrijită de profesioniști și de familia care a iubit-o atât de mult, Grumpy a avut complicații din cauza unei infecții urinare și nu s-a mai putut vindeca. A încetat din viață în liniște, în dimineața zilei de marți, 14 mai, acasă, în brațele mamei ei, Tabatha.

În afară de faptul că a fost copilul nostru şi un membru preţuit al familiei, Grumpy Cat a ajutat milioane de oameni din toată lumea să zâmbească, chiar şi în momente grele. Spiritul ei va rămâne viu prin fanii ei de peste tot.

Familia lui Grumpy – Tabatha, Bryan și Chrystal”, se precizează în comunicat.

De ce a fost Grumpy Cat mereu morocănoasă

Grumpy Cat s-a născut pe 4 aprilie 2012, în Morristown, Arizona, iar numele ei real a fost Tardar Sauce. A devenit celebră încă din primul an de viață și a fost mereu morocănoasă. Motivul? Pisica a suferit de nanism felin, o maladie din cauza căreia nu creștea și a avut și o ocluzie dentară inversă.

Proprietara pisicii a câștigat zeci de milioane de dolari de pe urma celebrității pisicii care a apărut în show-uri TV și pe coperțile unor reviste precum The Wall Street Journal, The New York Time. A ajuns chiar și pe Broadway, într-o reprezentaţie a musicalului Cats.

Vestea că Grumpy Cat a murit i-a întristat pe fanii pisicii, care au umplut internetul de mesaje, iar presa internațională a scris despre felina care a pus zâmbete pe buzele multor oameni de-a lungul vieții.

„Te iubesc, Grumpy! Dormi în pace și îți mulțumesc că m-ai făcut să zâmbesc”, a scris o admiratoare.

„Odihnește-te în pace. Îți mulțumesc pentru amuzament și inspirație. Vei rămâne mereu modelul meu preferat de morocăneală”, este un alt mesaj postat de un fan.