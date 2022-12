Greşeala uriaşă pe care să nu o faci de Revelion. Vei avea parte numai de necazuri

Majoritatea românilor au diverse superstiții în Noaptea dintre Ani. Mulți dintre ei consumă anumite alimente, câțiva nu se ceartă în ziua festivă, iar alții aleg să poarte lenjerie roșie pentru noroc. Deși unii se cred experți în tradiții și superstiții, puțini știu ce greșeală uriașă fac fără să își dea seama. Aceasta le poate aduce numai necazuri în Noul An. Toți românii trebuie să știe asta!

Tradiții și superstiții: ce greșeală să nu faci de Revelion?

Oameni din lumea întreagă se pregătesc pentru Noul An care bate la ușă. Mulți abia așteaptă un nou început și mai multă energie bună. Românii sunt experți în tradiții care să le ofere mai multă speranță, spor în casă și armonie. Oamenii vor să facă totul ca la carte în ultima zi și să respecte tradițiile și superstițiile care au rămas în urma bătrânilor.

Din păcate, mulți uită că tocmai pe 31 decembrie nu se dau bani împrumut. În cazul în care vei face asta fără să îți dai seama, nu trebuie să te mai miri de necazul care vine în urma ta și de o serie de clipe nereușite. Toți știu că dacă dai bani din buzunare o să fii sărac tot anul care urmează.

De asemenea, mai este cunoscut și că datoriile se plătesc toate în ajun de An Nou. Dacă nu faci asta, o să ajungi să dai bani tot anul viitor. Mai mult decât atât, află că este bine ca în ajun de An Nou să mergi cu colindul. Datina trebuie păstrată în toată țara pentru că se spune că uratul în această zi aduce noroc și mai ales prosperitate în Noul An.

În anumite zone din țară se merge cu Plugușorul, dar și cu jocuri cu măști. De asemenea, aici intră și capra, ursul, buhaiul, căluțul sau urături prin versuri de la colindători.

Alte superstiții de Revelion

– noaptea de Revelion trebuie petrecută cu zgomot, pentru alungarea spiritelor rele;

– gândiţi-vă la o dorinţă, în noaptea de Revelion ar avea cele mai multe şanse să se împlinească şi purtaţi ceva roşu, pentru noroc;

– pe masa de Anul Nou să fie o ramură de vâsc, pentru a atrage norocul; recomandate, ca feluri de mânare de consumat în noaptea de Revelion, sunt preparatele din carne de porc şi linte;

– prima persoană care vă bate la uşă în prima zi din an trebuie primită în casă, pentru că se spune că ar fi bine ca un om să intre, nu să iasă primul din locuinţă; ar trebui să fie bărbat brunet, care aduce noroc şi nu femeie blondă sau roşcată, care ar aduce ghinion;

– dacă doriţi să aveţi succes la serviciu, este bine ca în prima zi a anului să faceţi ceva în legătură cu ocupaţia;