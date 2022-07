Greșeala pe care o faci când pui sare în mâncare. Viața ți se va scurta cu 1-2 ani. Studiu

Sarea dă savoare bucatelor, fără îndoială, însă specialiștii atrag atenția asupra persoanelor care exagerează cu sărarea preparatelor culinare. Un studiu efectuat pe 500.000 de persoane de vârstă mijlocie arată că acel consum excesiv de sare ar putea provoca probleme mari de sănătate.

De ce nu e bine să pui multă sare în mâncare

Sarea dă gust mâncării, însă, specialiștii spun că nu ar trebui să exagerăm cu dozajul. Cercetătorii au descoperit că atunci când adăugăm mereu sare în alimente am reduce cu mai mult de doi ani speranța de viață pentru bărbați și cu un an și jumătate pentru femei, potrivit celor de la The Guardian.

Studiul nu a exclus definitiv alți factori, cum ar fi consumul de sare, care, în general, este un indicator pentru un stil de viață mai puțin sănătos, dar echipa din spatele lucrării a spus că dovezile sunt suficient de convingătoare încât oamenii ar trebui să ia în considerare evitarea condimentării preparatelor culinare.

„Din cunoștințele mele, studiul nostru este primul care evaluează relația dintre adăugarea de sare la alimente și moartea prematură, a spus profesorul Lu Qi de la Școala de Sănătate Publică și Medicină Tropicală a Universității Tulane din New Orleans, care a condus lucrarea. Chiar și o reducere modestă a aportului de sodiu, prin adăugarea mai puțină sau deloc de sare la alimente la masă, este probabil să aibă ca rezultat beneficii substanțiale pentru sănătate, mai ales atunci când este atinsă în populația generală.”

Cu cât ar scădea speranța de viață la bărbați și femei

Descoperirile s-au bazat pe cercetări care au implicat peste 500.000 de participanți la studiul Biobank din Marea Britanie, care au fost urmăriți în medie nouă ani.

Când s-au alăturat studiului între 2006 și 2010, ei au fost întrebați, printr-un chestionar cu ecran tactil, dacă au adăugat sare în alimente și cât de des au făcut acest lucru.

Aportul de sare este dificil de urmărit cu precizie, deoarece multe alimente procesate conțin niveluri ridicate de sare, iar măsurarea directă prin teste de urină nu oferă neapărat o imagine instantanee care să indice aportul total.

Aproximativ 70% din aportul de sodiu în populațiile occidentale provine din alimente procesate și preparate, iar 8-20% provin din sare adăugată la masă.

Cu toate acestea, adăugarea de sare este un indicator foarte bun al preferinței unei persoane pentru alimente cu gust sărat, așa că echipa și-a concentrat analiza asupra acestei măsurători.

În comparație cu cei care mănâncă sare foarte rar sau niciodată, cei care și-au condimentat întotdeauna mâncarea ar prezenta un risc cu 28% mai mare de a-și scurta viața. La vârsta de 50 de ani, bărbații și femeile care mănâncă foarte sărat ar avea o speranță de viață mai scurtă cu 2 ​​ani, respectiv, 1 an jumătate.