Greșeala care îți aduce amendă când îți duci copilul la școală cu mașina. Codul Rutier are legi clare pentru toți părinții care își transportă copiii la școală, cu mașina personală. Și anume: purtarea obligatorie a centurii de siguranță pentru pasagerii din spate, indiferent de locul ocupat.

Conform legii, toate persoanele care ocupă un loc în mașină, fie cele din față, fie cele din spate, sunt obligate să poarte centura de siguranță. În plus, soferul are obligația de a își anunța toți pasagerii să își pună centura înainte de plecarea de pe loc

Amendă pentru nepurtarea centurii în spate

Amenda pentru nepurtarea centurii e încadrată în Clasa 1 de contravenții. Aduce cu ea o penalizare de 2-3 puncte amendă, care, în 2020, are valoarea de 145 de lei. Adică o amendă pentru centură este între 290 lei și 435 lei.

Ordonanța care face referire la centură este cea nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice. Ce spune Codul Rutier despre centura de siguranță și obligativitatea purtării ei:

Art. 99. (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa I de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice: 8. nerespectarea obligației conducătorului de autovehicul și a pasagerilor acestuia de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranță omologate.

Părinții, obligați să pună centura copiilor

Codul Rutier Art. 97

(1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălțimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranță adaptate greutății și dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reținere omologate.

(2) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice.

(3) Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum și persoanelor care ocupă scaunul din față să țină în brațe animale în timpul deplasării pe drumurile publice.

(4) Se exceptează de la obligația de a purta centura de siguranță:

a) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staționează;

b) femeile în stare vizibilă de graviditate;

c) conducătorii de autoturisme care execută servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transportă pasageri;

d) persoanele care au certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță;

e) instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învață să conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorității competente în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate să aibă asupra lor certificatul medical, în conținutul căruia trebuie să fie menționată durata de valabilitate a acestuia.

(6) Afecțiunile medicale pentru care se acordă scutire de la portul centurii de siguranță, precum și modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În plus, conform Codului Rutier, este interzis pentru părinți să își transporte copiii de până la 3 ani în mașini care nu au centuri de siguranță. Exceptie de la regulă sunt mijloacele de transport în comun și taxiurile. Orice nerespectare a regulilor privind transportul copiilor în mașina duce la sancțiuni de 4-5 puncte amendă, adica între 580 de lei și 725 de lei, precum și puncte de penalizare, informează bugetul.ro.