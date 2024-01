Greșeala banală care se plătește scump la volan. Amenzi de până la 1.320 de lei pentru șoferi

O greșeală aparent minoră poate avea consecințe costisitoare pentru șoferii din România. Conform legislației rutiere actuale, conducătorii auto care nu au cu ei documente importante în format original, riscă amenzi semnificative. Ce excepție pot face polițiștii?

Documentele obligatorii pentru șoferi

Conform legislației rutiere în vigoare, este obligatoriu ca șoferii să dețină și să prezinte documentele originale ale vehiculului și ale conducătorului auto atunci când sunt opriți de autoritățile de control pe drumurile publice.

Aceste documente includ permisul de conducere, cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al vehiculului. Utilizarea de copii xerox ale acestor documente nu este permisă și poate duce la sancțiuni.

Conducătorii auto care nu prezintă permisul de conducere în original, de exemplu, și încearcă să folosească o copie xerox a acestuia, pot fi sancționați cu amendă.

Aceasta se aplică deoarece copiile nu pot garanta autenticitatea documentului și pot fi ușor falsificate. Există, totuși, o excepție de la această regulă, respectiv, asigurarea RCA.

„Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus”, conform ART. 35 (2), din legea 195/2002.

Motivul pentru care șoferii trebuie să aibă la ei actele în original

Motivul principal pentru care conducătorii auto trebuie să aibă întotdeauna asupra lor permisul de conducere original se leagă de necesitatea verificării imediate și eficiente a identității șoferului și a validității permisului său.

Deși forțele de ordine dispun de stații de comunicare pentru a verifica aceste informații, există cazuri în care aceste sisteme pot fi inaccesibile sau nefuncționale. În astfel de situații, prezentarea documentelor originale devine esențială.

De asemenea, în cazul unui control rutier, polițiștii au dreptul să rețină permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare (talonul) dacă se constată anumite nereguli sau încălcări ale legii. În astfel de situații, o copie xerox a acestor documente nu poate fi reținută, deoarece nu are valoare legală.

Pentru conducătorii auto care nu dețin asupra lor permisul de conducere în format original, legea prevede sancțiuni semnificative. Aceștia se pot alege cu o amendă cuprinsă între 6-8 puncte amendă, ceea ce reprezintă o sumă considerabilă, începând de la 990 de lei și putând ajunge până la 1.320 de lei.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni […] nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2)”, potrivit Art. 101 (18), din legea circulației.

Mai mult, în situațiile în care un conducător auto nu are la el niciun document care să ateste identitatea sau calitatea de șofer, poliția are dreptul să transporte persoana respectivă la secția de poliție pentru stabilirea identității. Această măsură este luată pentru a verifica dacă persoana respectivă are dreptul legal de a conduce și pentru a asigura respectarea normelor de siguranță rutieră.