Se anunță o gratuitate pentru toți românii care se vaccinează anti-covid-19. E anunțul momentului. Despre ce este vorba, citiți în articolul de mai jos.

Toți românii trebuie să știe asta. Se dau bani pentru cei care se vaccinează anti-coronavirus

Se anunță un serviciu gratuit pentru toți românii care se vaccinează anti-coronavirus. Este anunțul momentului după ce o companie de taxi a anunţat că oferă curse gratuite în şapte ţări, printre care şi România, pentru persoanele care vor să se vaccineze anti-coronavirus.

”FREE NOW se implică în lupta împotriva Covid-19 printr-o iniţiativă unică de susţinere a infrastructurii de vaccinare din România şi din alte 7 ţări în care îşi desfăşoară activitatea – Germania, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Grecia şi Polonia.

Curse gratuite în valoare de un milion de euro

Compania oferă curse gratuite în valoare totală de 1 milion de euro tuturor pasagerilor din aceste ţări care călătoresc în următoarea lună prin aplicaţia de taxi şi ridesharing FREE NOW pentru a se imuniza împotriva Covid-19”, a anunţat luni compania, potrivit adevarul.ro.

Pentru compania FREE NOW, contextul actual este o nouă oportunitate de a se implica şi a contribui activ la lupta împotriva coronavirusului. Astfel, pasagerii care călătoresc în următoarea lună către un centru de vaccinare sau vin de la un centru de vaccinare din oraşele în care este disponibilă aplicaţia FREE NOW vor primi contravaloarea curselor plătite cu cardul sau un voucher valoric pentru cursele achitate cu numerar, în limita a 18 lei per cursă.

Fiecare pasager poate beneficia de două curse

De asemenea, potrivit companiei, fiecare pasager poate beneficia de 2 curse gratuite care au ca destinaţie sau punct de plecare un centru oficial de vaccinare din oraşul lor. Pentru şoferi, cursele se desfăşoară normal, valoarea lor fiind achitată integral.

”Ne dorim să sprijinim cât mai mulţi pasageri să beneficieze de o opţiune confortabilă şi eficientă de transport când merg să se imunizeze împotriva Covid-19 şi, în acelaşi timp, să oferim şoferilor parteneri acces la mai multe curse în contextul unui an dificil.

Free Now vrea imunizarea la scară largă a populației

Iniţiativa FREE NOW este o cale de a ne folosi forţa colectivă pentru a mobiliza imunizarea la scară largă a populaţiei, pornind de la valorile companiei şi de la rolul asumat de FREE NOW de a contribui responsabil la binele comunităţii.

Pentru că, mai mult ca oricând, sănătatea este primul pas către binele tuturor„, a declarat Anca Gherle, Public Affairs Manager FREE NOW România.