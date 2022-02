Grațiela Duban, ipostaze inedite la TV. Unde o poți vedea (exclusiv)

Grațiela Duban este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi. Ea și soțul ei, Andrei Duban, sunt căsătoriți de mai bine un deceniu, iar proiectul în care s-a implicat de curând o face pe frumoasa actriță să rememoreze de fiecare dată cu plăcere momentul nunții sale cu Andrei. Grațiela Duban prezintă noul sezon al emisiunii „Se strigă darul” de la Kanal D, alături de Mihai Mitoșeru, „veteranul” acestei producții.

Prima ediție din acest sezon al emisiunii „Se strigă darul” a fost difuzată sâmbătă, 12 februarie, pe Kanal D. Filmările au avut loc vara trecută, când Grațiela Duban și Mihai Mitoșeru au colindat țara în lung și în lat pentru a participa la cele mai frumoase nunți.

Evenimente la care au luat parte au emoționat-o profund pe frumoasa actriță, amintindu-i de fiecare dată momentul în care a îmbrăcat rochiat de mireasă. Într-un interviu acordat publicației Impact.ro, soția lui Andrei Duban a povestit cum au decurs filmările pentru emisiune.

Trăiesc din plin fiecare emoție pe care o simt din partea miresei, pentru că am trecut și eu prin stările ei, la propria-mi nuntă. La fiecare moment de dans al mirilor îmi revin în minte imagini de la dansul nostru, știu exact ce simt ei când sunt pe ringul de dans, atunci când toate privirile sunt pe ei. Petrecerea noastră de nuntă a fost exact așa cum am visat. Eu nu prea am ținut așa toate obiceiurile, doar ceea ce mi-a convenit.