Golden Buzz superb la Românii au Talent: „Coroana merge la Corul Regal”

Corul Regal, Golden Buzz neașteptat în ediția de vineri, 19 aprilie 2024, a show-ului Românii au Talent, difuzat de Pro TV. 24 de cântăreți cu voci și abilități muzicale impresionante au ridicat sala, inclusiv jurații, în picioare. „Don’t believe me, just watch!”, s-a exprimat Smiley. Video

Cum a luat naștere Corul Regal de la București

Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, spune o vorbă din popor care se adeverește a fi reală și la show-ul Românii au Talent. Corul Regal, format din 24 de membri cu vârste între 20 și 35 de ani, și-a făcut apariția pe scena Pro TV la concursul de talente, în ediția de vineri, 19 aprilie 2024.

Fiecare cântăreț din Corul Regal din București este un adevărat talent. Au cântat pentru regi, au stârnit admirație în reședințele domnești, iar acum au cucerit și spectatorii de la Românii au Talent. Studenți și bsolvenți ai Universității Naționale de Muzică au făcut senzație pe scenă!

„Noi suntem sub înaltul patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României”

„Noi suntem sub înaltul patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României și suntem decorați de către Majestatea Sa Margareta a României. Ideea a pornit de la studenții de la Conservatorul din București, am propus proiectul Casei Regale a României, care l-a acceptat și am fost foarte onorați. Am avut deseori ocazia să ne întâlnim inclusiv cu Regele Mihai, Regina Ana, Principele Radu, Principesa Margareta… întreaga Familie Regală. Am avut concerte și momente extrem de emoționante împreună”, a transmis dirijorul Corului Regal.

Corul Regal a ridicat spectatorii și jurații de la Românii au Talent în picioare

În general, Corul Regal interpretează muzică clasică. Fiind tineri, s-au gândit că publicul ar vrea să vadă și altceva din partea lor, așa că au decis să participe la Românii au Talent, unde cu toată pregătirea și experiența muzicală au arătat lumii că nu sunt chiar atât de plictisitori precum par.

„Corul Regal e un fenomen. În branșa noastră muzicală… nu?! Așa este! Nu suntem lipsiți de modestie, dar în această branșă a muzicii corale de tineret, Corul Regal este un fenomen”, a spus dirijorul grupului muzical.

Interpretarea de pe scena Românii au Talent a fost cu totul neașteptată. Chiar Mihai Bobonete a mărturisit, la finalul momentului, că nu prevedea un astfel de spectacol. S-ar fi așteptat la ceva mult mai rigid, plictisitor, care să nu iasă în niciun caz din tipare.

„Așa ceva! Să te ridici tu de pe scaun și să dansezi!”

Mare a fost surpriza la Românii au Talent, când Corul Regal a interpretat în fața tuturor spectatorilor, nu doar cu vocea. Artiștii au și dansat și l-au determinat inclusiv pe Dragoș Bucur să se ridice de pe scaun și să se bucure de momentul istoric.

Mihai Bobonete: Așa ceva! Să te ridici tu (Dragoș Bucur – n.r.) de pe scaun! Dragoș Bucur: După cum spune colegul… Andra: O minune ați făcut! Andi Moisescu: Nu, stați, că să se ridice de pe scaun s-a mai întâlnit. Dar să se ridice de pe scaun ca să danseze… Mihai Bobonete: Eu am crezut că pleacă între ei. Am crezut că se duce direct! (râsete) Dragoș Bucur: Habar n-aveți de ce. Trebuie să vă spun de ce. Pe melodia asta îl adormeam pe băiatul meu. Pe cuvântul meu! Este una dintre cele trei melodii pe care-l adormeam.

Smiley și Pavel Bartoș au dat Golden Buzz

Când Corul Regal era pe cale să primească și al patrulea vot pozitiv din partea juriului pentru a trece în etapa următoare a concursului, Smiley a întrerupt discursurile, plasându-se pe scenă chiar în fața trupei muzicale.