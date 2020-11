Giovanni și Victor Becali, decizie radicală. Gică Hagi și Gigi Becali au confirmat

Fotbalul românesc a avut una din cele mai frumoase perioade de dezvoltare în anii 80 și finalul anilor 90. Generația de aur a fotbalului românesc a reușit să ducă numele României la cele mai importante competiții. Cele mai bune rezultate au fost cele de la Campionatul Mondial american. Atunci, cu Gică Hagi și Gică Popescu pe teren, România a ajuns până în în sferturile de finală. Într-un meci de infarct împotriva Suediei, România avea să piardă calificarea în semi-finale. La 26 de ani de la acel moment, astăzi aflăm că Giovanni și Victor Becali îngroapă viitorul fotbalului românesc.

În 1996, la doi ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc, o parte din Generația de Aur, Gică Hagi, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea, Dan Petrescu, Victor Pițurcă băteau palma cu frații Giovanni și Victor Becali pentru a clădi viitorul fotbalului românesc. Împreună înființau o fundație sub denumirea de „Viitorul Fotbalului Românesc”. Fundația și, implicit, proiectul „Viitorul Fotbalului Românesc”aveau ca scop principal revigorarea, dezvoltarea și ridicarea calității fotbalului românesc. În paralel cu acest proiect, Gică Hagi a reușit să dezvolte unul din cele mai de succes proiecte, ”Academia Hagi” și echipa ”Viitorul Constanța”.

În anul înființării fundației, marea majoritate a membrilor activi, erau la apogeul carierei lor, toți jucau la cluburi mari din Europa, iar Giovanni și Victor Becali erau pe val ca agenți FIFA. Ideea proiectului era una de viitor, bazată pe experiențe ale altor mari federații de fotbal și chiar cluburi importante. Un astfel de exemplu este cel al clubului Ajax Amsterdam, care a reușit să construiască una din cele mai importante academii de fotbal. Lucrurile au mers bine, până când cei doi frați au decis să meargă în instanță și să dizolve fundația. Motivația celor doi a fost lipsa majoră de implicare a celorlalți membri ai fundației.

În afară de ceilalți membrii, conform surselor, se pare că nici cei doi frați Becali nu s-au ținut de acest proiect, lăsând-ul de-o parte și ocupându-se mai mult de proiectele personale. Astfel că, recent, Giovanni și Victor Becali au mers în instanța de judecată pentru a cere dizolvarea Fundației. Cei doi mari exponenți a Generației de Aur, Gică Hagi și Gică Popescu au confirmat decizia celor doi frați.

„În luna iunie 1996 ne-am eprimat acordul pentru constituirea acestei fundatii. În perioada urmatoare niciunul dintre noi nu ne-am implicat in dezvoltarea acesteia. Am ales ca fiecare dintre noi sa initiem proiecte personale prin care sa sprijinim sau sa ne implicam in dezvoltarea fotbalului romanesc. Dorim sa precizam ca nu a existat nicio implicare a membrilor fondatori in activitatea fundatiei. Aceasta nu detine in patrimoniu niciun bun pentru a fi lichidat, situatie ce urmeaza sa fie dovedita cu documente contabile anexate la prezenta cerere.”, se mai scrie în motivația de dizolvare.