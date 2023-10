Gina Pistol şi Smiley, viitori concurenţi la America Express? Prezentatoarea, despre motivul pentru care ar ajunge la conflicte: „Ar ieşi scandal” EXCLUSIV

Gina Pistol a fost prezentă recent la un eveniment monden din București, alături de Smiley. După cum știm, În perioada în care vedeta Antena 1 a fost însărcinată, dar și în perioada de după naștere, locul ei la cârma emisiunilor Asia Express și Chefi la Cuțite a fost luat de Irina Fodor. Cu toate acestea, Gina recunoște că i-ar plăcea să fie concurentă la show-ul pe care l-a prezentat. Mai mult decât atât, prezentatoarea spune că dacă ar concura cu Smiley a ieși “scandal”. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, am aflat motivul pentru care Gina nu ar vrea să concureze cu soțul ei.

Smiley a declarat într-un interviu acordat pentru Playtech Știri că nu ar participa niciodată la America Express, argumentând că este o persoană liniștită și comodă. De altfel, soția lui este o persoană plină de adrenalină. În exclusivitate, Gina ne-a spus de ce nu i-ar plăcea să facă echipă cu Smiley, dar și motivul pentru care face terapie.

Pe mine mă stresează rău chestia asta! Am problemele mele pentru care fac terapie. Nu sunt parolistă, dar am probleme cu capul! Fac terapie și pe chestia asta, dar sunt foarte ordonată.”, ne-a declarat blondina.

”Dacă am fi participat ca și cuplu la America Express, ar ieși scandal. Eu sunt foarte organizată. Eu dacă trebuie să ajung la 14:00 undeva, ajung la 13:55. Nu știu de ce, dar sunt punctuală. El, dacă trebuie să ajungă la 14:00 undeva, pleacă de acasă la 14:10 și nu știu cum face, dar ajunge tot la 14:00, are norocul lui.

Gina Pistol ne-a spus cum se descurcă în viața de zi cu zi cu rolurile pe care le are, fiind mamă, soție și om de televiziune. Ce-i drept, de când a devenit mamă, Gina a preferat să ia o pauză de la proiecte TV și în exclusivitate pentru Playtech Știri ne-a spus motivul real pentru care nu amia pare pe micile ecrane. Mai mult decât atât, ne-a spus ce se întâmpla cu adevărat la Chefi la Cuțite:

”Eu mă trezesc la 6 jumate, îmbracă copilul, schimbă copilul, pregătește-o, e greu…Am suficiente proiecte care să mă țină ocupată, atât acasă, atât campanii și evenimente… Nu știu despre proiecte TV.

Acum am început să îmi revin, a fost un an greu pentru mine, anul trecut și am început să mă reîntregesc… Aveam nevoie. Eu, la un sezon de Chef la Cuțite, intram în contact cu aproape 1.000 de persoane, cu care stăteam de vorbă. Veneau concurenții alături de susținători.

Sunt un om sensibil la energii, preluam energiile, ei preluau de la mine ce aveau nevoie, iar eu deveneam sleită de energie. Sunt și empatică. Dacă venea un om cu problemele lui la mine, eu plângeam mai mult decât el.”, ne-a mai spus soția lui Smiley, în exclusivitate pentru Playtech Știri.