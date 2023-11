Gina Pistol, despre momentele grele din perioada în care lucra la Antena 1. Se întâmpla la „Chefi la cuţite” şi „Asia Express”: „Fac terapie acum, e foarte greu”

Gina Pistol a vorbit deschis despre perioada în care a colaborat cu postul Antena 1. Soția lui Smiley a dezvăluit ce se întâmpla, de fapt, în culisele emisiunilor „Chefi la cuţite” şi „Asia Express”, pe care le prezenta. „Fac terapie acum, e foarte greu”. Foto

Gina Pistol este una dintre cele mai cunoscute prezențe feminine de pe micile ecrane. După ce a intrat în concediu de maternitate, fiind însărcinată cu micuța Josephine, a decis să întrerupe colaborarea cu postul TV Antena 1, unde prezenta două emisiuni: „Chefi la cuţite” şi „Asia Express”.

Partenera de viață a lui Smiley a făcut dezvăluiri din culisele programelor televizate pe care le prezenta la Antena 1. Gina Pistol a vorbit deschis despre provocările cu care s-a confruntat de-a lungul carierei sale în televiziune, mai ales pe plan emoțional.

„În anii în care am prezentat cele două emisiuni de la Antena 1 a fost minunat, dar eu 4-5 luni din an nu îmi aparţineam. Dacă eram supărată, tristă, nervoasă, că mă durea ceva, dacă eram supărată cu al meu, nu conta. Când intrăm în platou trebuia să fiu okay.

Nu mi-am dat seama atunci de lucrurile astea. Acum fac terapie pentru a-mi rezolva toate problemele. E foarte greu să nu îţi poţi trăi emoţiile când le simţi. Eu le puneam într-un sertar şi aia era. Făcând asta 14 ore pe zi, luni de zile… Acum încerc să le rezolv pe toate”, a spus Gina Pistol despre perioada în care lucra la Antena 1.