Gigi Becali uimește toată România. Virusul umblă pe străzi, dar el nu a mai stat degeaba

Gigi Becali uimește încă o dată toată România. În plină criză epidemiologică, el nu a stat degeaba și a trecut la lupta pentru combaterea virusului care umblă pe străzi. Ultimele sale acțiuni în acest sens sunt demne de toată lauda.

Finanțatorul FCSB este unul dintre oamenii de sport care se implică serios în lupta pentru stoparea crizei epidemiologice care afectează și țara noastră. După ce a anunțat că a cerut startul producției de măști și halate la o celebră fabrică din România, Gigi Becali a povestit cum a ajutat Spitalul „Matei Balș” din București și ce planuri are în continuare. Scaune, mese, paturi televizoare, telefoane, calculatoare sunt donațiile pe care Gigi Becali le-a făcut în această săptămână.

„Doar la Spitalul Matei Balș am dat până acum. Dar m-a sunat cineva de la Spitalul din Rădăuți și voi duce vineri și acolo. Am dat și mese, și scaune. Spuneau oamenii că nu mai au unde să să stea. Făceau teste și stăteau în picioare. Am dus o sută de scaune și nu știu câte mese și paturi.

Am dat și 40 de televizoare, telefoane. Am dat vreo 13.000 de euro doar pentru calculatoare și 20.000 de euro pentru un mare scanner. Fata domnului Adrian Streinu Cercel mi-a cerut ajutorul. Streinu Cercel a făcut lista cu ce era nevoie”, a spus Gigi Becali, la Antena 3.

Conducătorul roş-albaştrilor dezvăluise, în urmă cu două zile, că a donat până în prezent suma de 100.000 de euro către Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş, condus de medicul Adrian Streinu Cercel.

„Eu am o relație cu domnul Cercel, mi-a cerut ajutorul și am zis ca da. Există o listă oficială a spitalului Matei Balș cu ce au nevoie acum. Am luat tot ce era nevoie pentru spital. Am zis ca plătesc câte 5.000 de măști pe zi, plus halate, consumabile, mese, scaune, paturi, televizoare, calculatoare”, a afirmat Gigi Becali, la România TV.

„Ce să fac eu cu banii, dacă semenii mei sunt bolnavi? Cel mai important fac rugăciune în fiecare zi pentru semenii mei. Doar de la Matei Balș mi s-a cerut ajutorul, pentru că acolo am unele relații cu domnul Streinu Cercel.

Dar dacă va mai fi nevoie și în altă parte în București sau în țară, voi ajuta. Îi ajut, ce să fac cu banii? Oamenii sunt bolnavi. Am investit până acum 100.000 de euro la Matei Balș de când cu virusul ăsta”, a încheiat Becali, potrivit sursei citate.