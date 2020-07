Gigi Becali tună și fulgeră la adresa autorităților: „Vor să facă panică, să distrugă popoare! Noi avem în ADN-ul nostru Sfânta Liturghie!”

Patronul de la FCSB, Gigi Becali, a surprins pe toată lumea cu afirmațiile făcute cu privire la răspândirea noului coronavirus. Extrem de credincios din fire, milionarul din Pipera consideră că România este o țară ortodoxă, iar asta ar împiedica virusul să le afecteze cetățenilor sănătatea.

“Ce, Dumnezeu l-a făcut pe Dumnezeu cu mască? L-a făcut fără mască”

În ciuda donațiilor făcute de Gigi Becali către spitalele destinate îngrijirii și vindecării pacienților infectați cu COVID-19, patronl FCSB lasă această problemă cu care se confruntă sistemul medical românesc pe seama religiei și a credinței. Acesta mărtursește că nu poartă mască, dar că merge la slujbe mereu, acest lucru fiind modul său de a se proteja.

Cu privire la familia sa, latifundarul din Pipera afirmă că soția și fetele poartă mască, dar el nu are nevoie, deoarece are “Sfânta Liturghie în sânge”.

”Ce, Dumnezeu l-a făcut pe Dumnezeu cu mască? L-a făcut fără mască. Dacă nici ei n-au încredere în putearea lui Dumnezeu și Iisus…oamenii ar zice că nu mai are putere Biserica, Sfântul Maslu, cum să poarte un ierarh mască?

Fetele mele poartă mască, cred. Și nevasta mea poartă mască. Eu nu port mască pentru că eu mă duc la Sfântul Maslu și la Liturghie în fiecare zi. Și dacă mă duc acolo, nu se apropie toate miliardele de coviduri de mine”, a afirmat Gigi Becali, la Antena3.

Ce tratament folosesc medicii de la clinica deținută de milionar, în tratarea infecției cu COVID-19

Gigi Becali a relatat ce mix de medicamente se folosește la clinica sa pentru tratarea bolnavilor cu noul coronavirus. Acesta a povestit în cât timp s-au vindecat doi dintre angajații săi, atunci când s-au infectat cu acest virus periculos.

„Amidon, vitamina C, vitamina D, rezolvă problema. Bine, vorbesc de vitamina C în cantități mari. Mi s-a întâmplat, am avut cazuri de-ai mei: șoferi, două femei de serviciu. Au fost infectați și i-am izolat într-o casă: le-am făcut vitamina C-30 de grame, amidon, vitamina D și zinc și la revedere, în 5 zile au ieșit negativ. Doctorii le-au aplicat tratamentul, nu eu”, a spus Gigi Becali la Antena 3, citat de evz.ro.

Patronul FCSB consideră că situația în România este bună față de țările grav afectate, acolo und ear ieși peste 7000 de infectări, dacă s-ar efectua testele.

„Spun din fericire că noi suntem pe acea -listă neagră-. Noi avem 2.000 de morți în șapte luni, ei în două zile, nu le e puțin rușine așa. Virusul n-are putere la noi. De ce? Pentru că noi suntem țară ortodoxă. Ne îmbolnăvim, ne îmbolnăvim. Cine se îmbolnăvește se duce la doctor.

Ăia care au creat virusul vor să facă panică, să distrugă popoare. Lăsați-ne în pace. Ei nu mai fac teste, păi dacă s-ar face teste în Italia ar vedea că are 7.000. Noi avem în ADN nostru avem Sfânta Liturghie în sânge. Ne protejează Dumnezeu și nu murim de Covid”, a concluzionat omul de afaceri.