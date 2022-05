Gigi Becali râde de Voluntari după finala Cupei României: „Așa se întâmplă când îți bați joc”

Gigi Becali râde de Voluntari după finala Cupei României. Patronul FCSB s-a simțit răzbunat după ce echipa ilfoveană a pierdut în fața lui Sepsi meciul pentru cucerirea trofeului. Latifundiarul îi acuzase pe cei de la Voluntari că au primit bani ca să pună „bețe-n roate” în lupta pentru titlu. Acum, Gigi Becali consideră că Dumnezeu a făcut dreptate, după ce ilfovenii au fost învinși de echipa mai slab cotată înaintea finalei.

Gigi Becali a primit replici chiar suburbane la finalul meciului din Cupa României de la Gabi Tamaș, veteranul de la Voluntari.

„Mă doare direct în c*r de ce spun unii! Am avut ruptură de 3 milimetri și am vrut să joc. Ce voiați? Să stăm capră în fața FCSB-ului? Noi ne-am apărat mereu corect șansele. Când ne-au bătut cu 4-0, râdeau de noi. Îmi pare rău că nu am luat Cupa, atât. E păcat, dar ăsta este fotbalul!”, a spus Tamaș la Orange Sport, cu referire implicită la nemulțumirile lui Becali.