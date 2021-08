Gigi Becali, operat în mare secret. Ce problemă de sănătate l-a trimis direct pe masa de operații

Evenimentele de mâine, mai exact marșul Bucharest Pride 2021, l-au determinat și pe Gigi Becali să ia atitudine. Recent declara că va merge și în patru labe la marșul normalității de mâine, după ce recunoștea că a fost supus unei intervenții chirurgicale. Latifundiarul a decis să apeleze la medici după ce starea sa de sănătate s-a agravat. Cu toate astea, declară Becali, nimic nu-l va împiedica să iasă mâine în stradă.

Mâine se vor continua marșurile prin București. Bucharest Pride 2021 va continua și mâine, în cazul în care autoritățile nu decid suspendarea sa, în urma încălcării regulilor, având azi peste 6.000 de oameni în stradă.

De cealaltă parte un alt marș, Marșul Normalității, va vea loc tot mâine, în afară de cel de azi, și tot de la ora 12:00. Recunoscut ca fiind un împătimit credincios, Gigi Becali a decis să participe mâine la Marșul Normalității, care va avea punctul de plecare tot din Piața Victoriei. De altfel latifundiarul anunța demersul său într-un interviu acordat recent.

Determinat să facă acest gest, Becali a reamintit că nu are nimic personal cu membrii comunității LGBTQ, ci doar cu păcatele lor, și că va face orice pentru a fi prezent la Marșul Normalității de mâine din Piața Victoriei.

Tot în același interviu, dat jurnalistei Miahela Birzilă, Gigi Becali a mai făcut o dezvăluire. Nu s-a știut până acum nimic de acest lucru. Becali a recunoscut că recent, în urma unor complicații, a avut nevoie de intervenția medicilor. Gigi Becali a spus că a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul umărului.

„Sunt operat, între timp m-am operat la umăr. O operație cam grea, de tendon. Am mâna imobilizată într-o proteză, dar dacă am spus da, e da. La mâna stânga am făcut operație la tendon, dar dacă am promis că merg (n.r. – la „marșul normalității”), merg acolo la 12.

Aveam probleme la tedon de mult. Nu mi-am dat seama, dar tendonul era rupt. Când mi-a făcut operația era mai grav, dar nu mai contează asta. Acum mă simt bine, normal, dar am mâna imobilizată. În București m-am operat”, a spus Gigi Becali, potrivit Playsport.ro.