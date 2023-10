Gigi Becali nu-i poate pronunța numele noului antrenor și îi spune „Ilie Haralamb”. „Nume de proroc și de sfânt”

Gigi Becali nu a fost foarte mulțumit de jocul FCSB din meciul cu Sepsi, câștigat cu 2-1 în deplasare. Patronul echipei ar fi vrut ca în ultimele 10 minute mingea să stea la jucătorii roș-albaștrii. Omul de afaceri a dezvăluit și ce poreclă i-a pus antrenorului cipriot Elias Charalambous.

Elias Charalambous a debutat cu o victorie la FCSB, 2-1 în confruntarea cu Sepsi din deplasare, desfășurată în etapa a doua din play-off-ul din SuperLiga României. Antrenorul cipriot s-a agitat pe margine și a dat indicații, dar scenografia lui nu a păcălit pe nimeni, pentru că se știe că este echipa este antrenată de Mihai Pintilii, iar formula de start și schimbările din timpul partidei sunt domeniul lui Gigi Becali. De altfel, Amamaria Prodan l-a îndemnat pe latifundiarul din Pipera să-și ia licența de antrenor și să nu mai complice lucrurile.

Elias Charalambous a fost adus la FCSB pentru că are licența PRO, după ce Leonard Strizu s-a săturat să fie umilit și și-a dat demisia. Gigi Becali nici nu s-a obosit să învețe numele noului tehnician. Știe că din vară lucrurile se vor schimba, după ce Mihai Pintilii va putea activa ca antrenor secund. Acum este delegatul echipei.

Patronul FCSB a dezvăluit și care au fost întrebările de la „interviul de angajare”. Antrenorul cipriot va fi remunerat cu 5.000 de euro pe lună.

„El este un om deștept și de bun simț. «Am venit să antrenez, nu să mă întrebați de schimbări». Așa o să vă zică de acum înainte.

Hai să vă spun și ce a mai contat în alegerea lui. M-a interesat și l-a întrebat ce religie are? Ortodox. Și l-am mai întrebat dacă are duhovnic. Asta îl întreb eu prima dată pe unul care vrea să lucreze cu mine. Pentru că dacă ai duhovnic, te va îndruma. Ai păstor. Omul fără duhovnic e ca oaia beată pe câmpuri, nu are cine să o pască. Ei sunt ca oile bete, pe câmp, cei care nu au duhovnici.

Asta contează la mine, la alții contează altceva. Să te spovedești să te împărtășești. Asta contează ca să lucrezi cu mine. El avea duhovnic pe Muntele Athos. Asta a contat cel mai mult. Nu există CV la mine. La mine există să fii cu Dumnezeu. Nu mă interesează tik-tok, Internet, Facebook. Așa sunt eu mai înapoiat. Nu-mi plac CV-urile și internetul.

Știe cineva mai mult decât Hristos? Dacă nu ești cu el, îl îndeamnă dracii să facă ceva și să dă peste cap și face prostii. Așa, Dumnezeu te îndrumă”, a mai spus Becali.