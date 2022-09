Gigi Becali, lovitură dură pentru fanii FCSB. Patronul echipei a anunțat că mărește prețul biletelor. „Acum luăm 8-9 milioane de euro în total”

Gigi Becali mărește prețurile biletelor de la meciurile FCSB, după ce echipa lui Nicolae Dică s-a calificat în grupele Europa Conference League. Patronul este foarte mulțumit. Cu milionul de euro suplimentar de la UEFA asigură bugetul clubului în acest an.

Gigi Becali a dat o lovitură financiară serioasă după ce FCSB s-a calificat în grupele Europa Conference League. Doar victoria din meciul cu Viking i-a adus 2,9 milioane de euro. Dar banii vor continua să vină. Patronul a văzut că arena este plină la partidele din cupele europene și a decis să mărească prețul biletelor. În plus, o să reducă serios numărul invitațiilor.

„Nu-mi pare rău de banii pe care i-am dat pe toți jucătorii, pentru că ne-am calificat. Ca atare, sunt mulțumit de toți. Acum luăm 8-9 milioane în total, pentru că am mărit prețul biletelor. Nu mai există decât 500-600 invitații. Ești bogat, plătești! Dacă vrei s-o vezi pe FCSB, plătești!”, a spus Gigi Becali , la Pro Arena.

Gigi Becali este foarte încântat că UEFA a informat clubul FCSB că o să primească un bonus de 1,1 milioane de euro. Este vorba de o sumă care se acordă echipelor care au obținut performanță, de-a lungul anilor, în cupele europene. Patronul este convins că este vorba de o nouă dovadă că clubul care îl patronează este continuatoarea formației Steaua.

„UEFA ne mai dă încă un bonus pentru coeficient, esențial este coeficientul echipelor care au avut performanțe europene. Noi care am avut patru puncte din cauza că am câștigat Cupa Campionilor Europeni, 1,1 milioane în plus la Gigi Becali!

Să vedem, poate face contestație Talpan! Tu nu vezi ce anomalie? UEFA te consideră Steaua și tu, în România, în țara ta, nu ești Steaua”, a mai explicat finanțatorul clubului.