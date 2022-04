Gigi Becali îl ironizează pe Gică Hagi. Patronul FCSB a revenit de la Muntele Athos cu o doză bună de energie, dar și sarcasm. După ce a dat ca sigur faptul că Octavian Popescu îl va întrece pe „Rege” ca jucător, latifundiarul i-a acordat nașului său o compensație. Gigi Becali consideră că antrenorul-patron de la Farul Constanța e un conducător de club mai tare chiar și decât el.

Gigi Becali îl ironizează pe Gică Hagi. Patronul FCSB a fost în pelerinajul periodic la schiturile românești de la Muntele Athos. El a rezistat 11 ore la o slujbă religioasă ținută de Buna Vestire la așezământul Lacu. Omul de afaceri a revenit în țară plin de energie, dar și de o doză de sarcasm.

Gigi Becali a „atentat” cu ceva timp în urmă la poziția de „Rege” a lui Gică Hagi în fotbalul românesc. Milionarul din Pipera a declarat că Octavian Popescu, fotbalistul de la FCSB, va fi un jucător mai bun decât Hagi.

„Eu consider că Hagi e cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar ce tind să cred e că Tavi Popescu îl va întrece. E o „blasfemie” pentru că e tânăr, dar având în vedere ce face cu mingea, cum driblează, cum se lipește mingea de el și ce atitudine are, plus plecarea de pe loc, e posibil să-l depășească pe Hagi”, declara Gigi Becali despre Tavi Popescu, la Pro X, actualul Pro Arena, după reușita de kinogramă a acestuia în meciul cu CFR Cluj, scor 3-3.