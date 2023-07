Generalul Eugen Bădălan a făcut dezvăluiri despre practicile „necurate” prin care Gigi Becali ar fi preluat Steaua de la Clubul Sportiv al Armatei. Gigi Becali, făcut praf în scandalul momentului: ”Nu ai minte”. Discursul dur care îl va enerva pe milionar.

După dezvăluirile făcute în care a vorbit deschis despre cele făcute de Gigi Becali pentru a pune mâna pe cel mai important brand din fotbalul românesc, generalul Eugen Bădălan a povestit un nou episod spectaculos din timpul confruntărilor sale cu latifundiarul din Pipera.

Astfel, într-una dintre şedinţele Consiliului de Administraţie al AFC Steaua, societate controlată de Viorel Păunescu în anul 2003, Gigi Becali l-a scos din minţi pe Eugen Bădălan cu cele spuse și făcute. Atunci, generalul a răbufnit la adresa lui Gigi Becali şi i-a transmis un mesaj clar acestuia.

”Gigi, ştii care e diferenţa dintre noi doi? Eu n-am bani, dar am minte, tu ai bani, dar nu ai minte” , i-a spus Eugen Bădălan lui Gigi Becali.

De asemenea, Eugen Bădălan a vorbit despre scandalul dintre CSA şi FCSB, clubul lui Gigi Becali, pentru identitatea Stelei. Astfel, Eugen Bădălan a declarat că Gigi Becali a făcut o „manevră absolut ilegală” pentru a prelua Steaua de la Clubul Sportiv al Armatei.

Pus de Ministrul Apărării de la acea vreme în Consiliul de Administraţie al AFC Steaua, societate controlată de Viorel Păunscu, în 2003, care a privatizat clubul departamental Steaua Bucureşti, Eugen Bădălan a spus că şi-a dat demisia din comisia de conducere a echipei când a văzut că Gigi Becali încearcă să-şi însuşească Steaua Bucureşti şi nimeni nu-i stă în cale.

”În momentul în care nu a mai putut fi echipă departamentală, Steaua a fost preluată de un board, cu finanţarea lui Viorel Păunescu, iar eu împreună cu ceilalţi doi ofiţeri am fost nominalizaţi de Ministrul Apărării să facem parte din acest Consiliu de Administraţie.

Între timp, lucrurile s-au amestecat. Becali a început să facă tot felul de manevre pentru a-şi însuşi echipa şi în acel moment când am sesizat că el face > pentru a-şi însuşi echipa şi nimeni nu i se opune, eu am demisionat din Consiliul de Administraţie, nefiind de acord cu această mişcare.

Becali a consumat nişte bani, spune el, care nu erau în contabilitatea clubului, după care, sub această chestie că a cheltuit bani, a obţinut de la Viorel Păunescu o hârtie prin care i se cedau jucătorii. Chestie absolut ilegală. După care s-a încercat înfiinţarea uneri firme non profit, a unei organizaţii non profit care prin diverse metode şi mijloace să obţină bani pentru finanţarea echipei.