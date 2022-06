Gigi Becali, dezvăluire despre plecarea lui Florin Tănase de la FCSB. Care e salariul pentru care s-ar transfera căpitanul vicecampioanei

Gigi Becali, dezvăluire despre plecarea lui Florin Tănase de la FCSB. Patronul vicecampioanei a declarat în mai multe rânduri că nu-i va da drumul căpitanului echipei dacă nu va încasa măcar 3 milioane de euro, clauza de reziliere a contractului acestuia. De curând, Gigi Becali a dezvăluit că are o ofertă de la o grupare din Ungaria, dar că jucătorul însuși nu vrea să plece decât dacă va primi salariul dorit.

Gigi Becali, dezvăluire despre plecarea lui Florin Tănase de la FCSB. Patronul vicecampioanei a spus în mai multe rânduri că nu-l lasă să plece pe jucătorul de 27 de ani decât pentru 3 milioane de euro, adică exact clauza de reziliere a contractului acestuia.

Becali a dezvăluit că Ferencvaros, campioana Ungariei, s-a arătat interesată de transferul golgheterului Ligii 1 din ultimele două sezoane.

Așa mă asigur că iau trei milioane. Să vedem. Impresarul a zis că s-ar putea face, dar nu am mai primit niciun răspuns”, a declarat Gigi Becali, potrivit GSP.ro.

Atunci am spus să dea două milioane de euro și să-mi mai dea un milion dacă se califică în cupele europene, oricând, pe durata contractului.

„Am discutat în urmă cu două săptămâni. Eu am cerut trei milioane de euro, cât e clauza. Impresarul care a venit, mi-a spus că ei ar vrea să dea două milioane de euro.

Gigi Becali a transmis că va mai aștepta un răspuns până pe 16 iulie, când începe noul sezon de Liga 1.

„Oricum, dacă începe campionatul nu-l mai dau. Nu mai pleacă nimeni de la FCSB după ce începe sezonul. Dacă pleacă până atunci, am timp să aduc un nou atacant”, a mai spus Gigi Becali, conform aceleiași surse.

Dar Becali a mai dezvăluit că jucătorul însuși nu vrea să plece, dacă nu va primi salariul dorit. La ora actuală, Tănase este cel mai bine plătit fotbalist din România, încasând 30.000 de euro pe lună.

„Tănase, trei milioane (n.r. – de euro), dacă dau ei, să învețe maghiară. Am vorbit cu el, el are 360.000 pe an acum, mi-a zis: „nea Gigi, dacă nu iau măcar 700-800.000, nu mă duc pe 500.000”. Depinde de el, dacă vrea să meargă. Oamenii au bani acolo, nu ai văzut, Ungaria a bătut Anglia, de ce au bătut, acolo Ferencvaros e protejată, la noi, au zis Steaua, păi, nu e Steaua băi, îi iau bani lui Becali”, a declarat Gigi Becali la Pro Arena.