Gigi Becali, decizie neașteptată. Îl dă afară de la echipă. Planul secret de la FCSB

FCSB a avut parte de o victorie importantă în meciul de ieri seară în fața rivalei din Ștefan cel Mare, în primul tur din Cupă, câștigând cu 3 la 0, dar cu toate astea finanțatorul echipei, Gigi BEcali se pare că nu este mulțumi de prestația actualului antrenor.

Gigi Becali, decizie neașteptată și controversată

Cu toate că aseară FCSB a demonstrat că are resursele să poată câștiga un meci de o asemenea importanță, cu toate că principalul erou a fost un puști de 18 ani, surse apropiate finanțatorului au declarat că acesta nu este mulțumit deloc de prestația antrenorului Bogdan Vintilă, postul fiindu-i sub semnul întrebării. Aceleași surse spun că Becali ar avea deja o soluție pentru înlocuirea lui Vintilă, numai că există o problemă. Cel pe care finanțatorul și-l dorește înapoi pe banca FCSB, este încă sub contract.

Poate ați ghicit deja despre cine ar fi vorba, dacă nu, vă spunem noi. Este vorba de nimeni altul, decât Laurențiu Reghecampf. De altfel, conform surselor, Becali i-ar fi făcut deja oferta, numai că Reghe a refuzat oferta de a reveni ca antrenor, având în vedere că este sub contract cu cei de la Al Wasl, unde va rămâne și din sezonul următor.

Îl dă afară de la echipă. Planul secret de la FCSB

În aceste condiții Becali, pare-se, a găsit o altă soluție, și anume ca fostul antrenor de la FCSB, să revină dar nu din postura de antrenor, aceasta rămânându-i în continuare lui Vintilă, ci ca și consilier. Intervalul ar fi pentru o lună, până la finalul acestui sezon, dar Reghecampf ar avea nevoie de o dispensă din partea șeicilor. Dacă planul va funcționa și Reghe va avea voie să vină la FCSB, acesta va fi doar supervizor fară să stea pe banca la meciuri, afirmă sursele.

Sursele spun că Reghe nu vrea să se pună rău cu șeicii de la Al Wasl, având în vedere că de aici câștigă mult mai mulți bani decât dacă ar veni la FCSB, dar că-și dorește să ajute FCSB-ul la salvarea sezonului. Reamitim că Reghecampf a mai antrenat FCSB-ul între mai 2012 și mai 2014, respectiv decembrie 2015 și mai 2017.