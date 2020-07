Gigi Becali are o rețetă proprie pentru a se feri de coronavirus: „Trebuie neapărat în venă”

Gigi Becali este departe de a fi omul care trebuie luat în serios atunci când vine vorba de combaterea pandemiei de coronavirus. Totuși, patronul FC FCSB este convins că este un specialist și în această privință. Cam la fel ca la fotbal, politică și multe altele. Becali le-a făcut o vizită jucătorilor săi la baza din Berceni și le-a transmis care este secretul pentru a se feri de COVID-19. Apoi le-a explicat și reporterilor care i-au luat interviu. Nu a uitat să amintească și faptul că pandemia este… „o mare vrăjeală”.

Gigi Becali, detalii despre cum se apără el de coronavirus. Din ce motiv nu își pune mască

„În primul rând, vreau să fac și eu o completare. Vitamina C, vitamina D și zinc. Dar nu pilule d-alea… Perfuzii și doze mari de vitamina C! S-a spus și vreau să completez ca să spun lucrurile cum trebuie. Vitamina C doze mari! Da? Și pe vene, venos, nu cu pastiluțe d-alea. Da? COVID-ul ăsta e mai mult o vrăjeală!”, a declarat Becali după întâlnirea cu jucătorii, de la baza din Berceni.

Nu este prima dată când Gigi Becali își exprimă părerile legate de COVID-19, chiar dacă mai mereu contrazice spusele specialiștilor. În trecut, patronul FCSB a spus că nu poartă mască pentru că așa a fost sfătuit de un doctor de la clinica sa de onclogie. Ce-i drept, el nu vorbește și despre posibilitatea de a infecta alte persoane, ci doar despre beneficiile pentru propria persoană.

„Ca să ştie toată lumea, eu nu pun mască! De ce? Nu pentru că nu respect regula. Eu am, şi recunosc şi ăştia de la Ministerul Sănătăţii, o clinică de oncologie, care e cea mai bună din România. Şi dacă am doctor specialist şi el vine și îmi spune așa: «Domnul Becali, dacă puneți mască, scade oxigenul, scade imunitatea», atunci de ce să o port? Să-mi scadă oxigenul și imunitatea?”, mai spunea Gigi Becali.