Gigi Becali, anunț de ultim moment despre noul antrenor de la FCSB. „Este străin și vine azi sau mâine. Poate îl pun pe Alex Ferguson!”

Gigi Becali „driblează” din nou regulamentele Federației Române de Fotbal și a decis să aducă un antrenor cu licența PRO, „paravan” pentru Mihai Pintili, delegatul care se ocupă de pregătirea echipei. Patronul FCSB a dezvăluit că sunt șanse mari ca alesul să fie cipriotul Elias Charalambous, fost fotbalist la FC Vaslui.

Gigi Becali aduce un nou „antrenor de fațadă”

Gigi Becali merge până în „pânzele albe” cu ideea că Mihai Pintilii este omul potrivit pentru a conduce FCSB, așa că aduce din nou un tehnician cu licența PRO pentru ca echipa lui să nu mai fie pe „radarul” comisiilor de la Federația Română de Fotbal. Omul de afaceri este convins că a găsit un antrenor care să vină și să accepte un rol decorativ, așa cum a fost Leondard Strizu, până în momentul în care a fost umilit și nu a mai fost lăsat să intre nici măcar la vestiare.

Gigi Becali a dezvăluit că noul antrenor al echipei va fi prezentat în câteva zile. FCSB are următorul meci pe 3 aprilie când înfruntă în deplasare Sepsi, în etapa a doua din play-off. Alesul este cel mai probabil cipriotul Elias Charalambous, un antrenor care nu are contract de aproape un an. Dacă nu aduce un tehnician cu licență, FCSB riscă să plătească o amendă după fiecare meci. Mihai Pintilii a fost suspendat patru etape pentru că a dat indicații de pe bancă, deși nu avea voie.

„O să-l punem să facă schimbările. E străin și vine azi sau mâine. O să fie un antrenor, iar cu ce spun ei că vin ei să facă, să controleze. Să-și pună pofta în cui că nu poate să vină la mine în curte. Sunt tâmpeniile pe care le cred ei. Eu poate îl pun pe Ferguson, care stă pe scaun și doar dirijează. Ne învață Burchel ce să mâncăm”, a declarat Gigi Becali.

Anamaria Prodan a comentat ironic încercările FCSB de a păcăli regulamentele și l-a îndemnat pe patronul echipei să-și ia carnet de antrenor și să termine această poveste, mai cu seamă că el este cel care decide formula de start și schimbările.

FCSB se află pe locul trei în SuperLiga României la trei puncte de CFR Cluj și la cinci de liderul Farul Constanța.